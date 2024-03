Details zum Gespräch zwischen Kimmich und Eberl enthüllt

IMAGO/Jonathan Moscrop

Bleibt Joshua Kimmich dem FC Bayern erhalten?

Die Zukunft von Joshua Kimmich beim FC Bayern ist nach wie vor unklar. Nun wurden Details aus einem Gespräch zwischen Sportvorstand Max Eberl und dem Nationalspieler enthüllt.

Sportvorstand Eberl hatte am Mittwoch in der "Sport Bild" bestätigt, dass er sich in den vergangenen Tagen mit Kimmich getroffen hat.

"Ja, ich habe mit Josh zuletzt ein Gespräch geführt", hatte der 50-Jährige gesagt, ohne über den Ausgang des Austauschs aufzuklären.

Die "AZ" bringt nun zumindest etwas Licht ins Dunkle. Demnach hat es sich lediglich um ein Sondierungsgespräch gehandelt, über eine Vertragsverlängerung sei nicht konkret gesprochen worden.

Kimmich ist vertraglich noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden. In ein letztes Vertragsjahr wollen die Münchner nicht gehen. "Kein Verein - das gilt auch für Bayern München - möchte Spieler ablösefrei verlieren, wenn man sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen kann", hatte Eberl betont.

Sollten Profis nicht mehr für den FC Bayern auflaufen wollen, "muss man Entscheidungen treffen. Wir wollen Spieler haben, die für Bayern München stehen, die Lust haben, sich mit dem Verein identifizieren. Diese Motivation möchte ich im Kader dargestellt haben", so der Sportvorstand weiter.

Verkauft der FC Bayern Kimmich?

Am Montag hatte "Sky" berichtet, dass der FC Bayern grundsätzlich bereit ist, Kimmich im Sommer zu verkaufen. Stimmt die Ablöse aus Münchner Sicht, könnten sich die Wege zwischen Spieler und Verein nach neun Jahren möglicherweise tatsächlich trennen. Ein Preisschild gibt es aber anscheinend noch nicht.

Kimmich selbst stünde Gesprächen mit anderen Klubs ebenfalls offen gegenüber, wenngleich er sich in München wohlfühlen soll.

Zuletzt hatte sich auch Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen zur Zukunft von Kimmich geäußert. "Man muss nicht zu jeder Schlagzeile immer gleich einen Kommentar ablassen", stellte der 56-Jährige im Gespräch mit der "Abendzeitung" klar.