Füllkrug-Spruch über BVB wird zum PK-Lacher

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Niclas Füllkrug und Deniz Undav verstanden sich prächtig

Da haben sich zwei gefunden: Niclas Füllkrug vom BVB und Deniz Undav vom VfB Stuttgart fanden auf der Pressekonferenz des DFB in ihre Rolle als Spaßvögel. Füllkrug sorgte mit einer Antwort für den Lacher des Tages.

In ihrer ersten gemeinsamen Pressekonferenz als Nationalspieler schossen Niclas Füllkrug und Deniz Undav mit Sprüchen nur so um sich.

Nach der Nominierung von vier Stuttgart-Spielern sei in der VfB-Kabine gescherzt worden, dass man nur noch mit Nationalspieler spreche, berichtete Undav. Die trockene Antwort seines Sturmkollegen: "Das käme in der BVB-Kabine gerade nicht so gut an."

Füllkrug ist der aktuell einzig verbliebene BVB-Spieler in der Nationalelf. Stars wie Mats Hummels, Niklas Süle, Emre Can und Julian Brandt wurden von Julian Nagelsmann diesmal nicht berücksichtigt.

Füllkrug ernster: "Die Situation ist hart für die Jungs. Das kann man nicht abstreiten. Es ist aber auch eine Entscheidung, die der Bundestrainer sehr gut begründet hat. Es geht immer um den Erfolg der Mannschaft. Die Jungs werden aber sehr hart daran arbeiten, bei der EM dabei zu sein."

Niclas Füllkrug und Deniz Undav harmonieren

Zum ersten Mal ist dafür Undav dabei. Das Sturm-Duo, das um den Platz im Sturmzentrum konkurriert, lobte sich gegenseitig.

"Wir sind nicht neidisch aufeinander. Deniz ist sehr talentiert zwischen den Linien und ein sehr sauberes Passspiel hat. Wir haben auch im Training ganz gut harmoniert, das hat mir gut gefallen. Aber er hat auch ein Näschen für die Situationen im Strafraum", sagte Füllkrug über den VfB-Angreifer.

Der gab das Lob direkt zurück: "Fülle ist ein unglaublicher Wandspieler. Sein Torabschluss ist gut – nicht so gut wie meiner. Nein Spaß, seine Kopfballstärke, das ist schon brutal. Wenn er spielt, feuere ich ihn an und wenn ich spiele, feuert er mich an, hoffe ich."

Der 27-Jährige spielte zum ersten Mal mit Rückkehrer Toni Kroos. "Er ist der beste Mittelfeldspieler, den Deutschland je hatte", schwärmte Undav am Donnerstag, "er gibt Pässe wie kein anderer, er hat eine Qualität wie kein anderer."