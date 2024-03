Zukunft ungewiss: Liebeserklärung an Ouédraogo

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Assan Ouedraogo wird den FC Schalke 04 wohl verlassen

Assan Ouédraogo gilt als großer Hoffnungsträger des FC Schalke 04. Trainer Karel Geraerts schwärmte nun in höchsten Tönen von dem Juwel.

Nach einer Syndesmoseband-Verletzung gab Ouédraogo erst bei der jüngsten 2:5-Klatsche gegen Hertha BSC sein lang ersehntes Comeback. Beim 1:0-Testspielsieg gegen den FC Gütersloh am Mittwoch avancierte der 17-Jährige mit seinem Treffer prompt zum Matchwinner.

Trainer Geraerts überschüttete den Youngster anschließen nur so mit Lob. "Das war ein wunderschönes Tor, das freut mich für ihn. So etwas ist der Grund, warum wir alle Assan so lieben. Er hat große Qualitäten, im Eins-gegen-Eins", wird der Belgier von der "WAZ" zitiert.

Der Coach ergänzte: "Das Wichtigste ist, dass er 75 Minuten gespielt hat. Und er braucht diese Spielpraxis, um mehr Kraft zu bekommen und noch stärker zu werden. Man darf nicht vergessen, dass sein Körper durch den Ramadan nicht seine übliche Balance hat."

Sogar einen Startelfeinsatz für das kommende Ligaspiel gegen Karlsruher SC am Ostersonntag stellte Geraerts Ouédraogo in Aussicht: "Ja, Assan kann uns helfen - es ist aber sehr gut, dass er wegen der Länderspielpause noch eine Woche mehr hat, um zu trainieren."

Ouédraogo vor Abschied vom FC Schalke 04

Ouédraogos Vertrag beim FC Schalke 04 ist zwar noch bis 2027 datiert, im Sommer steht der Mittelfeldspieler aber wohl vor einem Wechsel.

Laut "Sport Bild" wird das Juwel Gebrauch von einer in seinem Vertrag verankerten Ausstiegsklausel machen.

Aller Voraussicht nach zieht es den U17-Welt- und Europameister in die Bundesliga zu RB Leipzig. Sieben Millionen Euro werde Schalke im Gegenzug für das Eigengewächs kassieren, heißt es.

Ouédraogo wurde in den letzten Wochen und Monaten nicht nur bei den Sachsen, sondern auch bei Eintracht Frankfurt und sogar beim FC Bayern gehandelt.