DFB verkündet Ausrüster-Hammer - Gerüchte über Mega-Summe

IMAGO/Marc Schueler

Fans der deutschen Nationalmannschaft müssen sich bald umstellen

Noch immer wird eifrig über das neue pink-lilafarbene Auswärtstrikot für die Heim-EM diskutiert, da kündigt der DFB eine Ausrüster-Revolution an. Denn Adidas wird in gut 2,5 Jahren von Trikots, Hosen und Co. verschwinden und ein neuer Ausrüster die Ausstattung der Nationalmannschaften übernehmen - wohl auch zur Überraschung von Adidas.

Am Donnerstagnachmittag ließ der Deutsche Fußball-Bund die Bombe platzen: "Der DFB wird ab 2027 bis 2034 eine Ausrüstungspartnerschaft mit der Nike Inc eingehen. Nike wird alle Nationalmannschaften des DFB ausrüsten und den deutschen Fußball in seiner Gänze fördern", hieß es in einer Mitteilung des größten nationale Sport-Fachverbandes der Welt.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Nike und über das in uns gesetzte Vertrauen. Die künftige Partnerschaft ermöglicht es dem DFB, auch in der kommenden Dekade zentrale Aufgaben mit Blick auf eine umfassende Entwicklung des Fußballs in Deutschland wahrzunehmen", freute sich DFB-Präsident Bernd Neuendorf, stellte aber gleichzeitig klar: "Bis Dezember 2026 werden wir uns mit aller Kraft für den gemeinsamen Erfolg mit unserem langjährigen und aktuellen Partner adidas engagieren, dem der deutsche Fußball seit mehr als sieben Jahrzehnten sehr viel zu verdanken hat."

Adidas überrumpelt? - Nike-Deal wohl sehr attraktiv

Doch warum setzt der DFB in gut 2,5 Jahren auf den US-Ausrüster? "Die Vergabe an Nike ist das Ergebnis einer transparenten und diskriminierungsfreien Ausschreibung. Nike hat das mit Abstand beste wirtschaftliche Angebot abgegeben und zudem mit seiner inhaltlichen Vision überzeugt, die auch ein klares Bekenntnis für die Förderung des Amateur- und Breitensports sowie die nachhaltige Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland beinhaltet", erklärte Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG.

Dass Nike bereits jetzt als neuer Sponsor feststeht, sei "im Hinblick auf die Planungs- und Vorlaufszeiten üblich und war im Vorfeld mit allen relevanten Marktteilnehmern besprochen", teilte Blask zudem mit.

Adidas selbst erklärte auf Nachfrage von "Sky" in Person von Sprecher Oliver Brüggen, dass man "heute (also am Donnerstag, den 21. März 2024) vom DFB darüber informiert worden ist, dass der Verband ab 2027 einen neuen Ausrüster haben wird". Worte, die ein wenig nach Überrumpelung klingen.

So oder so: Finanziell scheint sich der Einstieg Nikes ab 2027 immens zu lohnen. "Wir sind dankbar, aufgrund des von Nike zugesagten Engagements als Verband wieder in eine wirtschaftlich stabile Zukunft blicken zu können", sagte DFB-Schatzmeister Stephan Grunwald.

Laut "Bild" soll der DFB von Adidas im Jahr rund 50 Millionen Euro erhalten, dementsprechend dürfte die Summe, die Nike ab 2027 einbringt, noch deutlich höher sein. "ntv" spekuliert von einem Volumen von fast einer halben Milliarde Euro für den Nike-Deal. Das "Handesblatt" berichtet am Donnerstagabend gar von einer Summe von 100 Millionen Euro im Jahr, also umgerechnet 700 Millionen Euro für die geplante Laufzeit.

Nationalmannschaft: Adidas bleibt vorerst auf den Trikots

Bis dieser in Kraft tritt, vergeht allerdings noch etwas Zeit: Die Heim-EM 2024, die Frauen-EM 2025 in der Schweiz sowie die Männer-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada werden die DFB-Teams noch mit Adidas-Trikots absolvieren.

Bei der EM in diesem Sommer wohnt die DFB-Elf sogar im Adidas-Homeground in Herzogenaurach. Das pinke Auswärtstrikot für das Turnier von 14. Juni bis 14. Juli hatte zuletzt für Diskussionen gesorgt und einen starken Verkaufsstart hingelegt.

In der seit über sieben Jahrzehnten bestehenden Partnerschaft mit Adidas konnten die DFB-Teams unter anderem vier WM-Titel und drei Europameisterschaften bei den Männern und zwei WM- sowie beeindruckende acht EM-Titel mit den Frauen feiern. Mit Nike sollen ab 2027 weitere Erfolge hinzukommen.

Wirtschaftsminister Robert Habeck zeigte sich von der Nachricht enttäuscht. "Ich kann mir das deutsche Trikot ohne die drei Streifen kaum vorstellen. Adidas und Schwarz-Rot-Gold gehörten für mich immer zusammen. Ein Stück deutscher Identität. Da hätte ich mir ein Stück mehr Standortpatriotismus gewünscht", sagte der Grünen-Politiker gegenüber der "dpa".

