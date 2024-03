Weitere Hintergründe zu Pavlovics DFB-Ausfall aufgedeckt

IMAGO/Jonathan Moscrop

Aleksandar Pavlovic ist DER Newcomer beim FC Bayern

Beim FC Bayern startete er in den letzten Monaten durch, im DFB-Team sollte das in der aktuellen Länderspielphase auch der Fall sein, doch dann kam für Aleksandar Pavlovic die schlechte Nachricht: Eine Mandelentzündung stoppte den Newcomer der Münchner - und zwar offenbar nicht das erste Mal, wie ein Bericht nun aufgedeckt hat.

26 Spieler waren ursprünglich von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Spiele gegen Frankreich am Samstag und gegen die Niederlande am Dienstag nominiert worden, mittlerweile sind es nur noch 23 an der Zahl. Während Jan-Niklas Beste (1. FC Heidenheim) und Manuel Neuer (FC Bayern) verletzungsbedingt vom DFB-Team abreisten mussten, konnte sich Aleksandar Pavlovic (ebenfalls FC Bayern) gar nichts erst ins DFB-Lager in Gravenbruch bei Frankfurt aufmachen, weil ihn eine Mandelentzündung bremste.

Das Problem: Es ist nicht das erste Mal, dass der Mittelfeldspieler wegen einer Mandelentzündung passen muss.

Wie das Boulevard-Blatt aus internen Vereinskreisen erfuhr, hatte Pavlovic im Herbst letzten Jahres gleich zweimal die gleiche Erkrankung. Im September fiel er für mehr als ein halbes Dutzend Partien aus, konnte fast einen Monat lang nicht spielen.

Sonst, so spekuliert "Bild", hätte Pavlovic wohl auch unter Bayern-Coach Thomas Tuchel schon viel früher seinen Durchbruch erleben können. Gleiches gilt nun unter Bundestrainer Nagelsmann für das DFB-Team, wo Pavlovic nach seinem tollen Lauf beim Rekordmeister wohl auch seine Klasse hätte zeigen dürfen.

Für den 19-Jährigen sei der Ausfall doppelt bitter, heißt es weiter im Bericht, da dieser extrem auf seine Gesundheit achte.

Dass Pavlovic sich bei passender Gelegenheit die Mandeln entfernen lässt, ist durchaus zu erwarten. Vorrangiges Ziel ist aber erst einmal die nächste Partie für den FC Bayern. Diese findet am Samstag, den 30. März, in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund statt (Anstoß 18:30 Uhr).

Gut eine Woche bleibt dem Newcomer der Münchner noch, um bis dahin wieder fit zu werden.