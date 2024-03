Bericht: Bayern plant mit Nübel - VfB dennoch mit Chance?

IMAGO

Alexander Nübel (re.) spielt zwar beim VfB Stuttgart, gehört aber noch dem FC Bayern

Für Alexander Nübel läuft es derzeit nach Maß: Mit seinem Leihklub, dem VfB Stuttgart, ist er auf Champions-League-Kurs, beim Stammverein, dem FC Bayern, wollen sie derweil gern mit dem Keeper verlängern. Das jedenfalls legt ein neuester Medienbericht nah, der allerdings gleichzeitig auch den Schwaben die Chance auf einen Verbleib Nübels einräumt, allerdings wohl nicht dauerhaft.

Alexander Nübel und der FC Bayern: das war bislang eine eher wenig fruchtbare Beziehung. In seinem ersten Jahr kam der Torwart kaum zum Einsatz, blieb in der Premieren-Saison 2020/21 weit hinter seinen eigenen Erwartungen und denen des Rekordmeister zurück. Es folgte eine zweijährige Leihe zu AS Monaco und nun eine weitere zum VfB Stuttgart.

Noch im Sommer war man allseits davon ausgegangen, dass die Zusammenarbeit zwischen Nübel und den Münchnern Mitte 2024 endet - angesichts des ein Jahr später auslaufenden Vertrages.

Doch nach starken Leistungen im Dress des VfB planen die Bayern-Bosse nun offenbar um. Schon im Dezember letzten Jahres hatte "Sky" berichtet, dass die FCB-Verantwortlichen überlegen, Nübel einen neuen Vertrag anzubieten.

Nun legte der Pay-TV-Sender nach und vermeldete, dass auch der neue Sportvorstand Max Eberl offen dafür sei, Nübel langfrist(er) zu binden. Im April sollen deshalb konkrete Gespräche mit dem 27-Jährigen stattfinden, heißt es.

Allerdings bleibt es auf Seiten Nübels bei der Bedingung, dass dieser sich nur dann einen Verbleib an der Säbener Straße vorstellen kann, wenn spätestens 2025 die Aussicht auf einen festen Platz im Bayern-Tor gegeben ist.

Sollte Nübel tatsächlich verlängern, wäre trotzdem offen, wie es mit ihm in der Saison 2024/25 weitergeht, denn das Arbeitspapier von Bayern-Platzhirsch Manuel Neuer ist noch bis Sommer 2025 datiert. Daher bringt "Sky" auch eine erneute bzw. verlängerte Leihe zum VfB Stuttgart ins Spiel.

Nübel kann sich wohl Verbleib beim VfB vorstellen

Die Schwaben seien ohnehin bemüht, Nübel zu halten, das Ganze habe "höchste Priorität", wohl auch um im kommenden Jahr im Europacup einen Top-Rückhalt im Team zu haben. Ein fester Transfer ist allerdings finanziell nicht stemmbar.

Die gute Nachricht: Nübel soll laut "Sky" bereit sein, ein weiteres Jahr im VfB-Dress dranzuhängen. Dafür bräuchte es aber erst die erwähnte Verlängerung in München, damit das mit Blick auf die Regularien auf Leihbasis möglich ist.