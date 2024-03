Bericht: Geheimer BVB-"Sparplan" - Quintett soll weg!

IMAGO/Moritz Mueller

Can (re.), Moukoko (li. hinter Can) und Haller (li. neben Can) gelten als Verkaufskandidaten

Während die aktuelle Saison der Fußball-Bundesliga so langsam in die heiße Schlussphase geht und Borussia Dortmund noch um den Verbleib innerhalb der Champions-League-Ränge ringt, arbeitet man beim BVB im Hintergrund offenbar schon am Kader für die kommende Spielzeit. Hierbei will Sportchef Sebastian Kehl wohl einige überraschende Personalentscheidungen treffen. Gleich fünf Spieler stehen laut einem Bericht (teils) überraschend vor dem Verkauf.

Borussia Dortmund steht nach Informationen von "Bild" im Sommer ein heftiger Umbruch im Kader bevor. Neben den zu erwartenden Abgängen von alternden Routiniers wie Marco Reus oder Mats Hummels und einem schon länger diskutierten Verkauf von Donyell Malen hat der BVB laut dem Boulevard-Blatt einen geheimen "Sparplan" aufgestellt, in dem offenbar festgelegt wurde, dass ein Quintett die Westfalen verlassen muss.

Aus dem Offensivbereich sind das demnach die beiden Stürmer Youssoufa Moukoko und Sébastien Haller - beide sind offiziell noch bis Mitte 2026 gebunden.

Erstgenannter konnte auch in dieser Saison nicht nachdrücklich überzeugen, so dass die Geduld der BVB-Verantwortlichen aufgebraucht scheint. Kommt ein gutes Angebot für Moukoko herein, sei man gesprächsbereit, heißt es.

Auch an Haller gibt es arge Zweifel, intern sei man nicht mehr davon überzeugt, dass der Südafrikaner noch einmal dauerhaft zu alter Stärke findet. Weil Haller mit rund zehn Millionen Euro Jahresgehalt zu den Großverdienern gehört, "Bild" spekuliert über einen Wechsel ins Ausland.

Aus dem Mittelfeld kommen mit Emre Can und Salih Özcan die nächsten beiden Verkaufskandidaten hinzu. Wie das Angriffs-Duo sind auch sie noch bis 2026 an den BVB gebunden. Aber: Cans Zukunft hängt demnach wohl stark mit der von Trainer Edin Terzic zusammen.

BVB-Abwehrspieler könnte im Sommer den Abflug machen

Muss der Cheftrainer nach der Saison seinen Hut nehmen, wären laut dem Bericht wohl auch Cans Tage in Schwarz-Gelb gezählt, zu unbeständig waren die Leistungen des (von Terzic im Sommer neu ernannten) Kapitäns.

Bei Özcan gibt es derweil Zweifel, ob er das volle Potenzial für den BVB hat. Seine Zukunft sei "offen", so "Bild". Weil Türkeiklubs am 26-Jährigen baggern, könnte die Borussia schwach werden.

Letzter im Bunde der fünf Spieler ist Abwehrmann Ramy Bensebaini (Vertrag bis 2027). Der Linksverteidiger hatte ohnehin Schwierigkeiten seit seinem Wechsel aus Gladbach nach Dortmund, ihm bleibt seit dem Winter-Transfer von Ian Maatsen lediglich die Bankrolle. Auch deshalb könnte das Missverständnis schon im Sommer vorzeitig enden, heißt es.