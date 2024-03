Abschied vom FC Bayern? Davies hüllt sich in Schweigen

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Verlässt Alphonso Davies den FC Bayern im Sommer?

Um die Zukunft von Alphonso Davies ranken sich weiterhin zahlreiche Gerüchte. Der Abwehrspieler des FC Bayern wollte sich zuletzt nicht zu dem Thema äußern.

Vor Kanadas Spiel in der CONCACAF Nations League gegen Trinidad und Tobago stand Davies am Mikrophon von "The Athletic" Rede und Antwort - oder eben auch nicht.

Als er auf seinen 2025 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern und einen möglichen Wechsel im Sommer angesprochen wurde, hüllte sich der 23-Jährige in Schweigen und verweigerte schlichtweg eine Antwort.

Daraufhin griff ein Vertreter des kanadischen Verbands ein und bat die Reporter, sich auf Fragen über Davies und die Nationalmannschaft zu beschränken.

Der Außenverteidiger steht offenbar vor einem Wechsel nach Spanien. "Davies entscheidet sich für Madrid", titelte die spanische Sportzeitung "as" zuletzt. Demnach strebt der 23-Jährige weiterhin einen Wechsel zu Real an, wenngleich der FC Bayern im Vertragspoker um den Kanadier noch nicht aufgibt.

Bayerns neuer Sportvorstand Max Eberl bestätigte unlängst der "Sport Bild" "ein sehr konkretes, wertschätzendes Angebot" des Vereins, um das Arbeitspapier auszuweiten.

Davies glaubt an Meisterschaft mit dem FC Bayern

Als die Reporter sich dann wieder auf die vom Vertreter geforderten Themen konzentrierten, zeigte sich Davies redefreudiger. Der Nationalspieler glaubt nach wie vor daran, dass der FC Bayern die Meisterschaft noch gewinnen kann.

"Natürlich wissen wir, dass wir zehn Punkte Rückstand haben, aber wir haben noch einige Spiele vor uns", merkte er an und ergänzte: "Wir haben immer noch den Kampf, den Hunger in uns, unbedingt ein Comeback zu schaffen. Wir glauben alle daran."

Bei der kanadischen Nationalmannschaft will Davies als Anführer vorangehen. Das habe er von seinen Teamkollegen Harry Kane, Thomas Müller, Joshua Kimmich und Manuel Neuer gelernt.

"Ich habe gelernt, dass man einfach rausgehen und sein Team führen kann, egal, was auf und neben dem Spielfeld passiert", betonte Davies: "Ob man ein Spiel gewinnt oder verliert, man muss trotzdem den Kopf hochhalten und alle um einen herum ermutigen."