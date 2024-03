Alonso-Prognose lässt aufhorchen

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Wechselt Xabi Alonso von Bayer Leverkusen zum FC Bayern?

Sein spanischer Landsmann und Trainerkollege Oscar Garcia glaubt, dass Bayer Leverkusens Erfolgscoach Xabi Alonso beim FC Bayern sogar noch größere Erfolge feiern könnte als derzeit mit der Werkself.

"Er würde auch zu Bayern passen. Was er gerade mit Leverkusen schafft, das kann er auch in München schaffen. Vielleicht sogar noch besser, wenn das überhaupt möglich ist. Aber vielleicht die Champions League gewinnen ...", sagte Garcia gegenüber "Bild".

Es sei "nicht einfach, in allen Wettbewerben kein einziges Spiel zu verlieren. Das ist fantastisch – und es zeigt, wie gut spanische Trainer sind", schwärmte der Chefcoach des belgischen Erstligisten OH Leuven.

Dass ausgerechnet ein Spanier mit seinem Team derzeit die Bundesliga dominiert, kommt für Garcia nicht von ungefähr. "Es gibt kein Geheimnis, wir sind einfach sehr gut vorbereitet, taktisch natürlich besonders. In Spanien lernst du schon von klein auf ganz viel über Taktik. Schon die Jugendtrainer in den Akademien sind sehr gut, trainieren auf ganz hohem Niveau", erklärte der 50-Jährige, der zwischen 2015 und 2017 als Übungsleiter von Red Bull Salzburg fungierte und auch schon Frankreichs ehemaligen Rekordmeister AS St.-Étienne coachte.

FC Bayern: Lobeshymnen für Xabi Alonso

Garcia ergänzte: "Die Sportdirektoren wissen schon, was sie tun, wenn sie einen spanischen Trainer holen. Es gibt überall gute Trainer, aber es stimmt schon, dass die spanischen Trainer sehr gute Leistungen gebracht haben in den letzten Jahren."

Er kenne Alonso nicht persönlich, betonte der Fußballlehrer, "aber ich weiß natürlich, was für ein toller Spieler er war und sehe, was für ein toller Trainer jetzt ist".

In der Bundesliga erwartet Garcia ein "interessantes Finale". Derzeit hat Bayer zehn Punkte Vorsprung auf den FC Bayern. Acht Partien stehen allerdings noch aus. "Es ist gut, dass gerade ein anderes Team um den Titel kämpft mit Leverkusen", sagte Garcia.