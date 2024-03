Bericht: Interne Zweifel an Bayern-Neuzugang

IMAGO/Ulrich Wagner

Bryan Zaragoza ist beim FC Bayern noch nicht so recht angekommen

Die ersten Monate beim FC Bayern waren nicht gerade leicht für Bryan Zaragoza. Zwei Kurzeinsätze als Einwechselspieler stehen unter Cheftrainer Thomas Tuchel bislang zu Buche für den Flügelspieler, der die Münchner insgesamt 17 Millionen Euro kosten wird.

Offensichtlich findet sich der 22-Jährige beim deutschen Rekordmeister bis dato einfach noch nicht richtig zurecht. Zuletzt ploppten Medienberichte auf, wonach Coach Tuchel wenig bis gar nicht mit dem Spanier kommuniziert, auch fußballerisch scheint Zaragoza noch keinen richtigen Anschluss an das Starensemble des FC Bayern gefunden zu haben.

Wie es in dem "Bild"-Podcast "Bayern Insider" nun hieß, soll der Neuzugang des FC Granada auch unter seinen Teamkollegen noch kein allzu gutes Standing haben. Aus der Mannschaft soll es Stimmen geben, die nach "Bild"-Informationen "leichte Zweifel" daran angemeldet hätten, ob Zaragoza überhaupt "Bayern-Niveau" habe.

In der laufenden Saison hatte sich der Linksaußen mit starken Leistungen in der spanischen La Liga für den FC Bayern empfohlen, für den FC Granada sechs Tore in seinen 21 Saisonspielen geschossen.

Erinnerungen an den Start von Alphonso Davies beim FC Bayern werden wach

Der eigentlich erst für den Sommer geplante 13-Millionen-Euro-Transfer wurde Ende Januar bereits vorgezogen, die Münchner bezahlen nun insgesamt 17 Millionen Euro an die Andalusier.

Bryan Zaragoza könnte beim FC Bayern für eine Art Déjà-vu sorgen: Auch bei Alphonso Davies hatte es zunächst sowohl intern als auch außerhalb des Klubs Zweifel daran gegeben, ob er den höchsten Ansprüchen des deutschen Branchenprimus genügen würde.

Nach einem schwierigen ersten Jahr 2019 in Deutschland legte der Kanadier dann bekanntermaßen eine steile Entwicklung beim FC Bayern hin und zählt mittlerweile zu den besten Linksverteidigern der Welt.