DFB-PK mit Nagelsmann im LIVE-Stream

IMAGO/Joaquim Ferreira

Julian Nagelsmann und die DFB-Elf müssen dringend EM-Euphorie erzeugen

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird es ernst: Beim ersten EM-Härtetest bei Vize-Weltmeister Frankreich muss die DFB-Elf von Julian Nagelsmann dringend ihre Krise abschütteln und Euphorie fürs Heimturnier erzeugen.

Wen stellt der Bundestrainer in Lyon auf? Was sagt Nagelsmann zum Ausrüster-Wechsel des DFB? Und was für ein Spiel erwartet Kapitän Ilkay Gündogan gegen die starken Franzosen?

sport.de zeigt die letzte Pressekonferenz des DFB vor der Partie heute ab 16:00 Uhr an dieser Stelle im LIVE-Stream. Der Stream öffnet sich mit Beginn automatisch oben im Artikelbild.

Im Tor muss Nagelsmann auf Manuel Neuer verzichten. Der Torwart des FC Bayern reiste mit einer Adduktorenverletzung zurück nach München. "Gottseidank haben wir zwei Weltklasse-Torhüter", kommentierte der Bundestrainer den Ausfall der designierten Nummer eins.

Marc-André ter Stegen wird gegen Kylian Mbappé und Co. also wieder im DFB-Kasten stehen. Ob sich der Barca-Schlussmann mit guten Leistungen gegen Frankreich und am 26. März gegen Holland (live bei RTL und auf RTL+) doch noch eine Chance erarbeiten kann, bei der EM die Nummer 1 zu sein? Sicher eine der Fragen, die Nagelsmann gestellt werden.

Während die Abwehr mit Joshua Kimmich (rechts), Antonio Rüdiger und Jonathan Tah (innen) sowie Maximilian Mittelstädt (links) gesetzt sein dürfte, ist spannend, wen Nagelsmann neben der Mittelfeld-Achse Toni Kroos und Ilkay Gündogan auflaufen lässt. Robert Andrich von Bayer Leverkusen gilt als Favorit.

Nationalmannschaft: Wer stürmt gegen Frankreich?

Offen ist zudem, wer vor den Flügelspielern Jamal Musiala und Florain Wirtz im Sturmzentrum beginnt, Kai Havertz, Thomas Müller oder Niclas Füllkrug? Womöglich lässt Nagelsmann die Katze bei der PK aus dem Sack.

Interessant wird auch, wie sich Nagelsmann und Kapitän Gündogan zum Ausrüster-Beben rund um den Deutschen Fußball-Bund positionieren.

Nike wird den langjährigen Ausrüster adidas im Jahr 2027 ablösen. Aus der Politik gab es bereits laute Kritik.