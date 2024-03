De Ligt reagiert auf Wechsel-Gerüchte

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Kehrt Matthijs de Ligt dem FC Bayern den Rücken?

Abwehrspieler Matthijs de Ligt geht mit den anhaltenden Spekulationen um einen Abgang vom FC Bayern im kommenden Sommer gelassen um.

"Das hat vor allem mit den Erwartungen von außen zu tun. Wenn ich dann nicht spiele, wird sofort der Eindruck erweckt, ich sei unzufrieden und wolle weg", sagte der 24 Jahre alte Niederländer in einem Interview mit "Voetbal International".

"Natürlich gab es Spiele, in denen ich gerne gespielt hätte", ergänzte de Ligt, "aber ich habe wirklich keinen Grund, mich zu beklagen. Ich habe nach wie vor eine tolle Zeit bei Bayern München und habe in letzter Zeit wieder in jedem Spiel gespielt. Ich lasse mich auch nie von Gerüchten täuschen, bleibe bei mir und weiß, wie die Wirklichkeit aussieht."

De Ligt hatte in der laufenden Saison mehrfach mit Verletzungen zu kämpfen. Zudem wird über sein angeblich angeknackstes Verhältnis zu Trainer Thomas Tuchel gemunkelt. Zuletzt gehörte der 43-malige Nationalspieler der Niederlande aber wieder zum Stammpersonal.

FC Bayern: Das sagt Matthijs de Ligt zum Konkurrenzkampf

"Ich stand in zehn der letzten zwölf Spiele in der Startelf. Und ich fühle, dass ich immer fitter und besser werde, was ein gutes Gefühl ist", sagte de Ligt. "Ich bin mit einer Verletzung in die Saison gestartet, das ist immer sehr ärgerlich. Ich habe dann eine gewisse Zeit gebraucht, um zurückzukommen und dann war ich schon wieder verletzt. Deswegen habe ich eine Menge Spiele verpasst und bei einem Verein wie dem FC Bayern hat man einen großen Konkurrenzkampf."

In München gebe es "so viele Top-Spieler, die alle bereit sind zu spielen", betonte de Ligt. "Wenn man mit einer Verletzung ausfällt und wieder fit ist, ist es nicht selbstverständlich, dass man sofort wieder in der Startelf steht. Wenn die Mannschaft läuft und die Ergebnisse gut sind, muss man einfach wieder geduldig sein und auf seine Chance warten."