FC Bayern bei VfB-Star in der Pole Position?

IMAGO/Peter Hartenfelser

Chris Führich (l.) wird derzeit auch beim FC Bayern gehandelt

Laut übereinstimmender Medienberichte von Beginn dieser Woche sollen sich sowohl Borussia Dortmund als auch Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen für Chris Führich vom VfB Stuttgart interessieren. Allerdings sollen weder der BVB noch die Werkself im Werben um den Nationalspieler die Nase vorne haben, sondern der FC Bayern.

Das zumindest vermeldete nun "Bild"-Fußballchef Christian Falk in seinem Podcast "Bayern Insider". Nachdem es zuletzt noch bei "Sky" geheißen hatte, dass der Stuttgarter Stammspieler allenfalls ein loses Thema beim deutschen Rekordmeister sein soll, geht es nach "Bild"-Infos deutlich weiter.

Der FC Bayern soll demnach ernsthaftes Interesse an dem 26-Jährigen haben. Vor allem in finanzieller Hinsicht wäre der VfB-Star eine Option, die sich die Münchner wohl in jedem Fall leisten könnten.

Sollte der VfB Stuttgart als derzeitiger Tabellendritter die Champions League erreichen, würde die Ausstiegsklausel von Führich laut "Bild" auf 23 Millionen Euro anwachsen und wäre damit für den FC Bayern noch immer darstellbar.

Chris Führich wird beim FC Bayern "sehr intensiv diskutiert"

Demzufolge soll diese Personalie an der Säbener Straße im Moment "sehr intensiv diskutiert" werden, hieß es in dem Medienbericht weiter.

Chris Führich ist beim VfB Stuttgart absoluter Stammspieler, stand in der laufenden Saison in allen 30 Pflichtspielen der Schwaben in der Startformation von Cheftrainer Sebastian Hoeneß.

Vor des Gegners Tor zeigt sich der gebürtige Castrop-Rauxeler stark wie noch nie in seiner Bundesliga-Karriere. Sieben Saisontreffer stehen in der Bundesliga bereits zu Buche, hinzu kommen sieben weitere Torvorlagen.

Der offensive Außenspieler spielt aktuell seiner dritte Saison im Ländle, wohin er 2021 vom Zweitligisten SC Paderborn gewechselt war. Vertraglich ist er beim VfB Stuttgart noch langfristig bis 2028 gebunden.