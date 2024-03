Klub-Ikone geht auf den FC Schalke 04 los

IMAGO/Revierfoto

Helmut Kremers kritisiert den FC Schalke 04

Beim FC Schalke 04 brennt der Baum lichterloht, finanziell und sportlich. Eine Klub-Legende geht hart mit den Königsblauen ins Gericht.

"Es ist furchtbar. Ich bin nach wie vor bei fast jedem Heimspiel im Stadion, aber mittlerweile ehrlich gesagt in erster Linie, um Bekannte zu treffen. Wenn man so schlechte Spiele sieht, ist man eigentlich gut beraten, seine Zeit anderweitig zu verbringen", sagte Helmut Kremers gegenüber "Bild".

Der frühere Schalker Abwehrspieler und DFB-Pokalsieger, der nach seiner aktiven Laufbahn auch als Manager, Interimstrainer und Vereinspräsident beim S04 fungiert, ergänzte: "Ich kann auch nicht 90 Minuten lang zuschauen. Ich kriege Panikattacken, wenn ich die Spiele und vor allem die Tabelle sehe. Das tut weh, das sind körperliche Schmerzen. Ich liebe diesen Verein, bin ihm nach wie vor eng verbunden. Wie Schalke aktuell dasteht, ist eine Katastrophe."

Die Profis sieht Kremers nicht als Hauptverantwortliche für den Schalker Absturz bis hinein in den Abstiegskampf der 2. Bundesliga. "Die geben schon ihr Bestes. Es mangelt einfach in allen Bereichen an Qualität. Da können die Jungs nichts dafür", urteilte die Vereinslegende.

FC Schalke 04 "muss Geld generieren"

An die S04-Führung appellierte Kremers: "Der Verein muss Geld generieren, um richtig gute Spieler zu kaufen. Wenn man aber natürlich nicht weiß, in welcher Liga man zukünftig spielen wird, ist das ja schwierig."

In der Chefetage sieht Kremers allerdings einen Mangel an sportlicher Expertise. "Da sind Leute in Führungspositionen, die haben noch nie im Fußball gearbeitet. Es gibt doch so viele Fußball-Experten, wieso werden die nicht mal gefragt?"

Es gebe trotz aller Probleme aber "natürlich noch Chancen, dass Schalke in der Liga bleibt", erklärte der 74-Jährige. "Und ich hoffe sehr, dass es so kommt. Denn für den Verein, für die Mitarbeiter, für die Stadt wäre ein Abstieg dramatisch."