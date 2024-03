FC Bayern offenbar an BVB-Star interessiert

IMAGO/Revierfoto

Ian Maatsen (r.) ist an den BVB verliehen

Der FC Bayern muss sich auf einen drohenden Abschied von Alphonso Davies einstellen. Die Münchner haben auf der Suche nach einem möglichen Nachfolger offenbar unter anderem einen BVB-Star im Visier.

Wie das Portal "HITC Football" berichtet, ist Ian Maatsen von Borussia Dortmund eine Option für den FC Bayern. Der Niederländer ist bis zum Saisonende vom FC Chelsea an den BVB ausgeliehen. Der 22-Jährige ist unter Cheftrainer Edin Terzic gesetzt.

Ein langfristiger Verbleib von Maatsen in Westfalen erscheint aktuell eher unwahrscheinlich. Gleiches gilt für ManUnited-Leihgabe Jadon Sancho. "Jadon weiß seit langer Zeit, was das Konstrukt Borussia Dortmund für ihn bedeutet. Ian lernt das gerade kennen. Am Ende wird es eine Menge Geld brauchen. Mehr als wir im Moment haben", verriet Sportdirektor Sebastian Kehl zuletzt bei "Sport1".

"HITC Football" zufolge besitzt Maatsen (Vertrag bis 2026) beim FC Chelsea eine Ausstiegsklausel über 35 Millionen Pfund (rund 41 Millionen Euro). Schlägt der FC Bayern zu?

Die Münchner sollen zudem mit Antonee Robinson vom FC Fulham einen weiteren Linksverteidiger im Blick haben. Der 26-Jährige ist noch bis 2028 an die Westlondoner gebunden. Robinson soll aber auch das Interesse des FC Chelsea geweckt haben.

FC Bayern wartet auf Davies-Entscheidung

Beim FC Bayern hängt letztlich alles von Alphonso Davies' Entscheidung ab. Der 23-Jährige ist beim deutschen Rekordmeister mit einem Arbeitspapier bis 2025 ausgestattet.

"Ich kann sagen: Wir haben Alphonso ein sehr konkretes, wertschätzendes Angebot gemacht", verriet Sportvorstand Max Eberl unlängst im Interview mit der "Sport Bild". "Irgendwann im Leben muss man dann Ja oder Nein sagen", stellte der 50-Jährige in diesem Zusammenhang klar.

Laut "Sport Bild" ist die Offerte endgültig, eine Aufbesserung ausgeschlossen. Geboten werden 13 bis 14 Millionen Euro pro Jahr für eine Verlängerung bis 2029.

Davies soll es übereinstimmenden Medienberichten jedoch zu Real Madrid ziehen.