Nächstes Schalke-Beben: Geraerts schmeißt Baumgartl raus

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

S04-Cheftrainer Karel Geraerts (l.) hat Timo Baumgartl aus dem Profi-Kader gestrichen

Beim FC Schalke 04 brennt wieder einmal der Baum: Zwei Tage, nach dem Einsatz von Verteidiger Timo Baumgartl für die Königsblauen im Testspiel gegen den FC Gütersloh (1:0), hat ihn Cheftrainer Karel Geraerts jetzt aus dem Profi-Kader geschmissen.

Der belgische Coach des abstiegsbedrohten Zweitligisten begründete seine Entscheidung am Freitagmittag, warum er Baumgartl bis zum Saisonende aus dem Lizenzspieler-Kader gestrichen hat.

"Ich habe die Entscheidung getroffen, dass Timo künftig Teil der U23 ist, da ich mit seiner Leistung nicht zufrieden bin. In den vergangenen Wochen habe ich in den Trainingseinheiten nicht den Eindruck gewonnen, dass er uns in den verbleibenden, wichtigen Pflichtspielen weiterhelfen kann", so die Knallhart-Aussage des Schalker Übungsleiters gegenüber S04-Vereinsmedien.

Baumgartl war im Sommer des letzten Jahres von Bundesligist 1. FC Union Berlin nach Gelsenkirchen gewechselt und sollte auf Schalke eigentlich mithelfen, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen.

Der 28-Jährige konnte die Erwartungshaltung an ihn aber nicht erfüllen. Seinen bislang letzten Auftritt im königsblauen Trikot hatet er am 23. Spieltag bei der 0:3-Blamage beim 1. FC Magdeburg, als er neben drei anderen Schalke-Spielern von Coach Geraerts bereits in der Halbzeitpause ausgewechselt wurde.

FC Schalke 04 hat am Sonntag den KSC zu Gast

Der Zweitligist stellte im Zuge der offiziellen Vereinsmitteilung erneut klar, dass die Entscheidung für die komplette Schlussphase der Saison gültig ist.

Ob Baumgartl, der auf Schalke einen laufenden Vertrag bis 2025 unterschrieben hat, überhaupt noch einmal für die Profi-Mannschaft auflaufen wird, ist also fraglich.

Am kommenden Sonntag hat der FC Schalke 04 wieder einmal ein besonders wichtiges Heimspiel vor der Brust, wenn es ab 13:30 Uhr zu Hause gegen den Karlsruher SC geht.