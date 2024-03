Die Kritik von Lauterbach, Habeck und Co. ist nur Heuchelei

IMAGO

Ausrüster-Beben bei der deutschen Nationalmannschaft

Deutschland, deine Trikots! Kaum hat sich der lächerliche, sozial-mediale "Wirbel" um die pinken Auswärts-Leibchen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gelegt, ist Schlaaand schon wieder in heller Aufruhr. Weil die DFB-Teams ab 2027 nicht mehr mit den drei Streifen von Adidas auflaufen, sondern in Nike. Politiker aller Couleur wettern gegen die völlig nachvollziehbare Entscheidung des DFB - es ist die reine Heuchelei! Ein Kommentar.

Jetzt ist es also passiert! Der DFB verhökert der Deutschen liebstes Trikot an die Kapitalisten-Yankees. So lässt sich der jämmerliche Populismus deutscher "Spitzenpolitiker" von links bis rechts nach dem Ausrüster-Beben zusammenfassen.

"Mehr Standortpatriotismus" wünscht sich Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vom DFB. "Stattdessen ein US-Unternehmen?", fragt SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach - der sich lieber um genug Fiebersaft in deutschen Apotheken kümmern sollte - entgeistert. Der "Kommerz" vernichte "eine Tradition und ein Stück Heimat".

"Deutscher Fußball ist Heimat pur - und kein Spielball internationaler Konzernkämpfe", findet Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gewohnt dampfplaudernd. Sein linker Amtskollege Bodo Ramelow aus Thüringen pflichtet bei: "Wenn Adidas oder Puma ein Markenzeichen für deutsche Qualität sind, dann würde ich mich freuen, wenn das die Nationalmannschaft auch mit deutscher Qualität nach außen werbend zeigt." Die Reduzierung auf Geld und Dollars gehe ihm "echt auf die Nerven!".

"Made in Vietnam" statt Made in Herzogenaurach

Dass Deutschlands Politiker jetzt heimatbewusst ins Patrioten-Flötchen pusten, ist an Zynismus kaum zu überbieten. Das wird schon deutlich, wenn man das EM-Trikot der Nationalmannschaft in Händen hält. "Made in Vietnam", steht da auf dem Label - nicht Made in Herzogenaurach.

ntv-Talkmaster und Stern-Kolumnist Micky Beisenherz bringt die Heuchelei bei X auf den Punkt, wenn er zwitschert: "Den kambodschanischen Näherinnen ist es relativ gleich, für welches stolze Land sie das Nationalheiligtum nähen. Nike oder Adidas ist hier nur eine Frage des Stockwerks."

Man kann und darf das Adidas-Aus betrauern, keine Frage. Die Stollenschuhe von Adi Dassler, die drei Streifen auf dem Trikot - das ist deutsche Fußball-Geschichte. Nur sollten Politiker, die kritische Infrastruktur an die chinesische Diktatur verkaufen, weil Genosse Xi am meisten bietet, dem DFB bitteschön nicht mangelnden Patriotismus vorwerfen.

DFB braucht das Geld - auch für den Amateur-Fußball

Der DFB hat eine wirtschaftlich völlig nachvollziehbare Entscheidung getroffen. Der Verband ist - auf Deutsch gesagt - pleite und braucht Kohle. Und das auch, um den Laden Amateur-Fußball am Laufen zu halten, der Lauterbach und Co. sonst bei jeder Gelegenheit doch ach so am Herzen liegt (und das zu Recht).

Warum also sollte ein klammer Verband wie der DFB auf Millionen und Abermillionen harter Dollars verzichten? Nike absagen, obwohl die Amerikaner womöglich das Doppelte geboten haben, jedenfalls aber signifikant mehr als Adidas? Aus Heimatliebe?

Nach dieser Logik, liebe Top-Politiker, müsste die Nationalelf mit "ausschließlich in Deutschland produzierten" T-Shirts von Trigema spielen - mit dem Affen auf der Brust.

Daher, werter Herr Habeck, Lauterbach, Söder und wie sie alle heißen: Heuchelt nicht rum und kümmert euch um euren Kram - ihr hättet da genug zu tun!

Martin Armbruster