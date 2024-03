Pokal vor Heim-EM auf Tour durch Deutschland

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Das Objekt der Begierde: Der Henri-Delaunay-Pokal

Die Fußball-EM 2024 in Deutschland rückt immer näher. Die Veranstalter wollen mit der "Trophy Tour" die Vorfreunde auf das Heim-Turnier zusätzlich steigern.

Am Freitag fiel in Stuttgart der Startschuss für die "Trophy Tour". Turnierdirektor Philipp Lahm und EM-Botschafterin Célia Šašić brachten den Pokal 84 Tage vor dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland persönlich nach Schwaben.

"Wir wollen mit der Trophy Tour die Vorfreude auf unsere UEFA EURO wecken und Stuttgart zeigt, wie gut sich das anfühlt. Es ist einfach nicht selbstverständlich, einer so begehrten Fußballtrophäe so nah sein zu können, das macht es so besonders", sagte Lahm.

Šašić gewann während ihrer aktiven Karriere mit der Nationalmannschaft zweimal die Europameisterschaft. "Das bleibt einfach in Erinnerung. Darauf fiebert man hin, dafür kämpft man in einem Turnier, um dann im Finale zu gewinnen", verriet die Turnier-Botschafterin.

Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper sagte: "Es ist uns eine große Freude, dass Stuttgart die erste Gastgeberstadt ist, in der die UEFA EURO Trophäe präsentiert wird. Das ist eine große Ehre und wir hoffen gemeinsam, dass der Glanz dieses Pokals den Weg zu einer glanzvollen UEFA EURO hier bei uns in Stuttgart weist. Die Europameisterschaft soll ein großes Bindeglied werden, das Menschen unterschiedlicher sozialer, nationaler und kultureller Herkunft vereint."

Am Freitagmorgen fuhr bereits ein Heißluftballon in Form eines großen EM-Pokals über der Stadt und machte so heiß auf die Europameisterschaft. Das Turnier beginnt am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Schottland.

Die weiteren Stationen der Trophy Tour: 2./3. April Frankfurt, 5./6. April Köln, 9./10. April Düsseldorf, 13./14. April Dortmund, 16./17. April Gelsenkirchen, 24./25. April Berlin, 6./7. Mai Leipzig, 10./11. Mai Hamburg, 13./14. Mai München.