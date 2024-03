Wirtz' Zukunft "natürlich unabhängig" von Alonso

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Xabi Alonso und Florian Wirtz erleben mit Bayer Leverkusen eine Hammersaison

Kaum ein deutscher Fußball-Profi ist derart heiß begehrt wie Bayer Leverkusens Mittelfeld-Ass Florian Wirtz. Und kaum ein Trainer in Europa wird so heftig umgarnt wie Xabi Alonso. Wirtz stellt nun klar: Ob der 20-Jährige bei Bayer bleibt oder nicht hängt nicht an Alonsos Zukunft.

"Ich knüpfe meinen Weg nicht an seinen", sagte Wirtz in einem "Spiegel"-Interview. "Mir ist es enorm wichtig, dass ich so einen guten Draht zu ihm habe", betonte der Offensivstar. "Aber über unsere Zukunft entscheiden wir natürlich unabhängig voneinander."

Wirtz hat in Leverkusen noch Vertrag bis 2027, Alonso Arbeitspapier ist bis 2026 datiert. Der Spanier steht übereinstimmenden Medienberichten ganz oben auf der Wunschliste des FC Bayern bei der Suche nach einem Nachfolger für Thomas Tuchel. Auch der FC Liverpool baggert an Alonso.

Nationalspieler Wirtz indes wird mit mehreren europäischen Schwergewichten in Verbindung gebracht. Derzeit spricht aber einiges dafür, dass er zumindest auch nächste Saison für die Werkself spielt.

"Wenn Florian in der nächsten Saison mit Leverkusen in der Champions League spielt, geht er in die nächste Ausbildungsphase", sagte Wirtz' Vater und Berater Hans zuletzt der "Sport Bild". Der Bundesliga-Tabellenführer hat bereits 21 Punkte Vorsprung auf den fünften Platz, die Qualifikation für die Königsklasse ist somit nur noch Formsache.

Acht Spieltage vor Schluss liegt Bayer Leverkusen zehn Punkte vor Dauermeister FC Bayern, rollt scheinbar unaufhaltsam dem ersten Meistertitel der Klubgeschichte entgegen. Architekt des Erfolgs: Xabi Alonso.

Hradecky: Bayer-Abgang würde Alonso keiner krumm nehmen

Man hoffe natürlich, dass der frühere Weltklasse-Spieler bleibe, sagte Bayer-Torhüter Hradecky nach der 1:4-Niederlage mit Finnlands Nationalmannschaft in den EM-Playoffs gegen Wales zu englischen Medien. Es wäre aber niemand "wütend oder würde etwas einwenden, wenn er die Bundesliga gewinnt und sich für einen anderen Weg entscheidet."

Alonso fühle sich sichtlich wohl in Leverkusen, sagte Hradecky. Der 42-Jährige habe aber viel zu bedenken und wisse letztlich nur selbst, was für ihn am besten sei.

Der Trainer habe eine besondere Atmosphäre nach Leverkusen gebracht, so Hradecky. "Xabi bringt einen mental starken Geist von den Topclubs mit", sagte der Torwart über Alonso, der einst auch für Real Madrid gespielt hat. "Er hat die beste Leverkusener Mannschaft geschaffen, die ich je erlebt habe." Es sei "höllisch schwer, gegen uns zu spielen." In der laufenden Saison hat Bayer noch kein Pflichtspiel verloren.