Taylor Swift sorgt für Geldregen auf Schalke

IMAGO/Laci Perenyi

Die Veltins-Arena ist die Heimstätte des FC Schalke 04

Die finanzielle Schieflage beim FC Schalke 04 hat zuletzt dramatische Züge angenommen. Bei einem Abstieg in die 3. Liga ist unklar, ob der Traditionsverein um eine Insolvenz herumkommt. Immerhin kann sich S04 bald über üppige Einnahmen freuen - auch dank Taylor Swift und Rammstein.

Für die Fans des FC Schalke 04 ist die Veltins-Arena ihr Tempel. Doch die Heimstätte des Zweitligisten ist längst nicht mehr nur ein reines Fußball-Stadion, sondern auch Austragungsort für Konzerte internationaler Stars. Für den Klub bedeutet dies, dass selbst in der Sommerpause zwischen Mai und August die Einnahmen sprudeln.

"Wir haben in diesem Sommer AC/DC, einige Spiele der Fußball-Europameisterschaft, Rammstein und Taylor Swift bei uns in der Arena – und damit verdienen wir Geld", erklärte Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers jüngst im Schalke-Talk "MitGEredet".

Nach Informationen der "WAZ" streichen die Schalker für jedes externe Event einen sechsstelligen Betrag ein. Zwar müssten davon noch Personalkosten abgezogen werden. Dennoch sollen Konzerte und Länderspiele unter dem Strich für einen "beachtlichen Gewinn" sorgen.

Allein Rammstein wird im Juli fünf Konzerte in der Arena spielen, US-Superstar Taylor Swift steht dreimal auf der Bühne. Dazu kommen zwei Auftritte von AC/DC plus vier Spiele der Europameisterschaft. Dem FC Schalke 04 winken somit Erlöse in Millionenhöhe.

FC Schalke 04 weiter mit großer Schuldenlast

"Jede Veranstaltung ist unterschiedlich aufgebaut – mal bekommen wir eine Pacht, mal sind wir an Ticketeinnahmen beteiligt, mal nicht. Manchmal bekommt der Veranstalter auch einen Teil der Catering-Einnahmen ab", sagte Rühl-Hamers zu den Events.

Fest steht: Die Königblauen benötigen das Geld aktuell dringender denn je. Denn in der 2. Bundesliga drücken die finanziellen Lasten der Vergangenheit noch stärker. Allein 16 Millionen Euro flossen 2023 in die Tilgung von Schulden.

Zwar sind die Gesamtverbindlichkeiten im letzten Geschäftsjahr von 180 auf 168 Millionen Euro gesunken, durch das weiterhin negative Eigenkapital unterliegt der Verein jedoch Auflagen der DFL.

In diesem Jahr muss Schalke rund fünf Millionen Euro Gewinn erzielen, sonst droht in der übernächsten Saison ein Punktabzug.