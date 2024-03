Watzke äußert Unverständnis an Nagelsmann-Kader

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Hans-Joachim Watzke (m.) hofft auf mehr BVB-Stars im EM-Kader von Julian Nagelsmann

Mit Niclas Füllkrug steht derzeit nur ein Spieler von Borussia Dortmund im Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Auf Spieler wie Julian Brandt, Mats Hummels oder Niklas Süle verzichtete Bundestrainer Julian Nagelsmann hingegen. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke gefällt diese Entscheidung nicht.

Mit einem runderneuerten Kader ging das DFB-Team in den Jahresauftakt gegen Frankreich. Der einzige Dortmunder, der es in den Kader für die Länderspiele gegen die Equipe Tricolore und die Niederlande geschafft hat, war Niclas Füllkrug. Weitere Spieler des Vizemeisters berücksichtigte Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht.

Auf die vielen Nicht-Nominierungen von BVB-Stars wie Julian Brandt, Mats Hummels oder Niklas Süle wurde Klub-Boss Hans-Joachim Watzke von "Sky" angesprochen. "Selbst wenn es mich ärgern würde, würde ich es nicht sagen. Das hat man einfach zu akzeptieren. Aktuell hat das Vorteile. Bei der Europameisterschaft hätte ich aber schon gerne ein paar mehr Spieler dabei", entgegnete der 64-Jährige.

Nationalmannschaft: Zu wenig BVB-Stars dabei?

So ganz verstehen könne er die Entscheidung des ehemaligen Bayern-Trainers aber nicht, ließ der BVB-Boss durchblicken. "Ich muss aber ganz ehrlich sagen: So wenig Werbung haben sie auch nicht für sich gemacht. Wir stehen immerhin im Viertelfinale der Champions League", sagte Watzke, der jedoch direkt versöhnliche Worte hinterherschob.

"Wir müssen den Bundestrainer jetzt mal in Ruhe lassen. Er soll seine Entscheidungen treffen und wir konzentrieren uns dann auf die Euro", so der Dortmunder Geschäftsführer im Interview mit dem Pay-TV-Sender im Vorfeld des 2:0-Sieges bei Vizeweltmeister aus Frankreich in Lyon.

Dass es für die DFB-Elf auch ohne die prominenten Namen aus Dortmund funktioniert, zeigte die Nagelsmann-Truppe durch den Achtungserfolg gegen die französische Starelf.