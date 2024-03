Voting: Wähle deine DFB-Wunschelf gegen Holland

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Sollen gegen die Niederlande andere DFB-Spieler in der Startelf stehen als gegen Frankreich?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat mit einem verdienten und überzeugenden 2:0-Auswärtssieg bei EM-Mitfavorit Frankreich neues Selbstvertrauen getankt. In Frankfurt am Main empfängt die DFB-Auswahl nun die Niederlande. Wen soll Bundestrainer Julian Nagelsmann in die Startformation beordern? Stimme jetzt ab!

Julian Nagelsmann hat mit seinen mutigen Kader-Entscheidungen im Vorfeld für reichlich Diskussionen gesorgt. Der Bundestrainer verzichtete für die Testländerspiele gegen Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (Dienstag, 20:45 Uhr / RTL) freiwillig auf gestandene DFB-Stars wie Leon Goretzka vom FC Bayern oder Julian Brandt, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle und Mats Hummels vom BVB.

Stattdessen setzte der 36-Jährige auf formstarke Spieler, die in ihren Klubs für Furore sorgen. Gleich vier Senkrechtstarter des VfB Stuttgart wurden nominiert, auch Tabellenführer Bayer Leverkusen ist mit drei Spielern stark vertreten.

Deine Stimme ist gefragt: Wer soll gegen Holland in der Startelf stehen?

Nagelsmann dürfte sich nach dem spielfreudigen Auftritt seiner Mannschaft gegen Frankreich vorerst bestätigt fühlen. Florian Wirtz erzielte in Lyon nach nur acht Sekunden nach Vorlage von DFB-Rückkehrer Toni Kroos die frühe Führung. Kai Havertz, der im Angriff den Vorzug vor BVB-Stürmer Niclas Füllkrug erhalten hatte, erhöhte nach der Pause nach Vorarbeit von Jamal Musiala (49.).

Einziger Wehrmutstropfen: Einige nominierte Spieler konnte Julian Nagelsmann nicht in Aktion sehen. Der im Vorfeld zur Nummer eins im Tor erkorene Manuel Neuer musste wegen einer Adduktorenverletzung vorzeitig abreisen, auch die Newcomer Aleksandar Pavlovic und Jan-Niklas Beste sagten ab.

Nun stellt sich die Frage: Soll Julian Nagelsmann gegen die Niederlande auf dieselbe Startformation setzen? Oder sollten andere Nationalspieler ihre Startelfchance erhalten? Im sport.de-Voting bist du gefragt - stimme jetzt ab! Die Ergebnisse präsentieren wir vor dem Länderspiel in unserer Diashow!