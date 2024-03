Diese Rolle spielt Hoeneß bei Sanés Zukunft

IMAGO/RHR-FOTO

Leroy Sané ist noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden

Noch immer ist unklar, wie es für Leroy Sané beim FC Bayern weitergeht. Die Zeichen stehen aber offenbar auf Verlängerung - großen Anteil daran hat wohl Ehrenpräsident Uli Hoeneß.

Wie der "kicker" berichtet, ist Hoeneß ein Grund dafür, dass sich Sané einen Verbleib beim FC Bayern gut vorstellen kann. Das Verhältnis zwischen dem Spieler und dem ehemaligen Präsidenten sei sehr gut.

Sané habe Hoeneß sogar schon am Tegernsee besucht und hole sich unregelmäßig Feedback vom 72-Jährigen ein, heißt es.

Im Dezember hatte Sané bereits in einem Interview mit der "Sport Bild" verraten, dass er sich regelmäßig mit Hoeneß austauscht.

"Das Wort von Uli Hoeneß hat viel Gewicht. Deswegen höre ich sehr genau zu, wenn er mir etwas sagt. Wir gehen jetzt nicht in die taktische Analyse, aber Uli Hoeneß liegt mein Wohl am Herzen, das merke ich", hatte der Flügelstürmer gesagt.

"Kicker" zufolge bleibt der FC Bayern bei Sané in Sachen Zukunft der erste Ansprechpartner. Mit dem neuen Sportvorstand Max Eberl habe es bereits ein erstes Kennenlernen gegeben. In den kommenden Wochen soll der Austausch intensiviert werden, heißt es.

Eberl hatte sich zuletzt zur Personalie Sané geäußert. Im Interview mit der "Sport Bild" lobte er die "herausragenden Qualitäten" des Angreifers, schränkte aber ein, dass der Spieler ab und zu mit "Schwankungen" zu kämpfen hat.

"Wir müssen mit ihm entscheiden: Was will er, wie sieht seine Zukunftsplanung aus? Hat er diesen Bock, diese Lust, mit uns in die Zukunft zu gehen, etwas Neues anzupacken? Es geht ganz generell auch immer um ein Bekenntnis zum Verein", betonte Eberl.

FC Bayern: Gehaltsfrage bei Sané entscheidend?

Ein Knackpunkt mit Blick auf Sanés Verbleib in München soll neben seinen stark schwankenden Leistungen die Gehaltsfrage sein. Der frühere Schalker würde an der Säbener Straße dem Vernehmen nach gerne einen Vier- oder Fünfjahresvertrag unterschreiben, der ihm das gleiche Salär wie bisher garantiert.

Das wären satte 20 Millionen Euro pro Jahr. Es geht also um ein Gesamtpaket von bis zu 100 Millionen Euro.