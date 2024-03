Medien: Bundesligisten an Hertha-Allrounder dran

IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Wechselt Zeefuik (r.) nach seinem Aus bei Hertha BSC in die Bundesliga?

Bei Hertha BSC ist Deyovaisio Zeefuik eine Art Allzweckwaffe, dennoch wird sein im Sommer auslaufender Vertrag wohl nicht verlängert. Doch ein Verbleib in Deutschland scheint möglich.

Für Deyovaisio Zeefuik von Hertha BSC könnte es auch nach einem Abschied aus Berlin in Deutschland weitergehen. Nach "kicker"-Informationen beschäftigen sich mehrere Bundesligisten und Zweitligisten mit dem 26-Jährigen. Zudem soll Interesse aus der zweiten englischen Liga bestehen, dort hatte der Niederländer bereits bei Blackburn Rovers eine Spielzeit als Leihgabe absolviert.

Dass Zeefuiks Zeit bei Hertha BSC endgültig im Sommer enden wird, darüber soll dem Bericht zufolge im Klub bereits Klarheit herrschen. Der Rechtsfuß war 2020 für satte vier Millionen Euro von Eredivisie-Verein Groningen verpflichtet und mit einem gutdotierten Vertrag ausgestattet worden, bei einer Nichtverlängerung sehe die Alte Dame erhebliches Sparpotenzial.

Schon im vergangenen Sommer zählte Zeefuik eigentlich schon zu den Verkaufskandidaten, nachdem er eine Saison lang an den italienischen Klub Hellas Verona verliehen war. Doch der Allrounder konnte Cheftrainer Pal Dardai im Training überzeugen.

Hertha BSC setzt auf Eigengewächs Eitschberger

In der Tat entwickelte sich Deyovaisio Zeefuik unter dem Ungarn zu einem wichtigen Allrounder. Mal wird er in der laufenden Saison auf der rechten Abwehrseite eingesetzt, in der Hinrunde kam er zudem zu Einsätzen auf der Linksverteidiger-Position. Auch im defensiven Mittelfeld kam er schon zum Zug, wie beim Heimspiel gegen Paderborn im vergangenen Oktober.

Dennoch werden andere seinen Kaderplatz bei Hertha BSC wohl übernehmen. Laut dem Fachblatt soll der derzeit an den Halleschen FC ausgeliehene U21-Nationalspieler Julian Eitschberger nach seiner Rückkehr im Sommer zu Bewährungschancen in der Abwehr kommen.

Das Eigengewächs kam in der Vergangenheit sogar schon zwei Mal zu Einsätzen in der Bundesliga. Aktuell zählt er beim Drittligisten aus Halle zu den absoluten Stammspielern.