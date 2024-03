FC-Plan mit Podolski enthüllt

Alexander Hassenstein - UEFA

Lukas Podolski ist dem FC immer noch verbunden

Lukas Podolski könnte in der Zukunft seinem Ex-Klub 1. FC Köln als Botschafter helfen. Doch es gibt in der Domstadt offenbar weitere Planungen mit dem Weltmeister von 2014. Es geht um Mode.

Wie die "Bild" berichtet, gibt es einen geheimen Plan mit Podolski, der über seine Rolle als möglicher FC-Botschafter hinaus geht.

Dem Bericht zufolge wird hinter den Kulissen darüber nachgedacht, gemeinsam mit dem Ex-Stürmer eine FC-Modelinie zu kreieren. Demnach soll es vor allem um Streetwear gehen. Im Kreis der Sponsoren sei diese Idee schon diskutiert worden.

1. FC Köln: Modelinie mit Lukas Podolski?

Podolski hat mit dem Label "Straßenkicker" bereits eine eigene Modelinie auf dem Markt und könnte den Absatz des FC-Merch sicher nach oben hieven.

Die FC-Ikone sei schon in generellen Gesprächen mit dem Bundesligisten. Laut "Bild" saß Podolski mit den FC-Bossen im Geißbockheim schon mehrfach zusammen, um einen Plan für ein Köln-Engagement nach seiner aktiven Laufbahn zu erörtern. Diskutiert wurde dabei eine Rolle als Botschafter für den 1. FC Köln.

Podolski und Klub sind in Gesprächen

"Wir haben schon Ideen ausgetauscht, das finde ich sehr schön. Wenn das so weitergeht, kann ich mir gut vorstellen, dem 1. FC Köln in einer Position - näher am Verein als zuletzt - zu helfen. Nach der Karriere muss ich erst einmal entscheiden, was ich will", sagte Podolski dem TV-Sender "Sky" im Januar.

Damals betonte er aber, dass es wegen des Abstiegskampfes des FC wichtigere Dinge geben würde.

Auch eine Rolle als sportlicher Ratgeber ist ein Thema im Klub. Der Posten von Ex-Vorstandsberater Jörg Jakbs müsste im Sommer neu besetzt werden, falls der aktuelle Vorstand bleibt.

Podolski spielt seit 2021 für den polnischen Klub Gornik Zabrze. Sein Vertrag läuft noch bis 2025. Für seinen Heimatklub in Köln lief er 181 Mal auf und erzielte 86 Tore.