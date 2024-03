Kane schuftet im Alleingang für BVB-Kracher

IMAGO/Markus Fischer

Steht Harry Kane dem FC Bayern gegen den BVB wieder zur Verfügung

Schon in fünf Tagen empfängt der FC Bayern den BVB zum Bundesliga-Spitzenspiel in der Allianz Arena. Ob Harry Kane dann mit von der Partie sein wird, steht noch nicht fest. Der Superstar setzt aber alles daran, rechtzeitig fit zu werden.

An der Säbener Straße ist in diesen Tagen eher wenig los. Die meisten Stars des FC Bayern sind mit ihren Nationalmannschaften in Europa unterwegs, um sich dort für Einsätze bei der EM-Endrunde im Sommer zu empfehlen. Harry Kane ist eine der wenigen Ausnahmen.

Der Stürmer mit eingebauter Torgarantie musste aufgrund einer Verletzung vorzeitig und ohne Einsatz von der englischen Nationalmannschaft abreisen. Den Kracher gegen Brasilien verpasste er, auch gegen Belgien wird er nach seiner erlittenen Sprunggelenksverletzung im Bundesligaspiel gegen den SV Darmstadt fehlen.

Fehlt Kane dem FC Bayern gegen den BVB?

Ob Kane pünktlich zum Liga-Kracher gegen den BVB fit wird, steht noch in den Sternen. Allerdings setzen der Superstar und die Münchner alles daran, dass es doch noch reicht. Am Montag absolvierte der 30-Jährige eine lockere individuelle Einheit auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße. Ein kleiner, aber doch erster Schritt auf dem Weg zu seinem Comeback.

Ob es für Kane am Ende für einen Einsatz gegen die Dortmunder reicht, wird sich in den kommenden Tagen entscheiden. Spätestens, wenn die restlichen Nationalspieler wieder in München sind und ihr erstes gemeinsames Mannschaftstraining absolvieren, dürfte klar sein, ob der Knöchel des Engländers den Belastungen standhält.

FC Bayern wird kein Risiko eingehen

Ein außerordentlich großes Risiko wird der FC Bayern gegen den BVB höchstwahrscheinlich nicht eingehen, schließlich stehen in dieser Saison noch wichtigere Spiele als die in der Liga an. Bei zehn Punkten Rückstand auf Bayer Leverkusen und nur noch acht ausstehenden Spielen sind die Chancen auf die Meisterschaft nur noch theoretischer Natur.

In der Champions League haben die Münchner hingegen noch gute Chancen auf den Titel. Hier wartet im Viertelfinale der FC Arsenal auf das Team von Thomas Tuchel. Ein gefährlicher Gegner, gegen den ein Einsatz von Kane deutlich wichtiger wäre.