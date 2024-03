Bayern-Legende adelt Musiala und benennt DFB-"Problem"

IMAGO

Roy Makaay schwärmte von Jamal Musiala vom FC Bayern

Vor dem Länderspiel zwischen den Niederlanden und Deutschland am Dienstag (20:45 Uhr bei RTL) hat Sturm-Legende Roy Makaay in höchsten Tönen von Jamal Musiala vom FC Bayern geschwärmt.

Im Interview mit "Sky" bezeichnete Makaay Musiala als "das größte Talent" im deutschen Fußball.

"Wenn man sieht, wie er in den letzten zwei, drei Jahren spielt: Er wird immer besser. Vor allem die letzten Spiele waren überragend", holte der Niederländer weiter aus und ergänzte: "Er kann Vorlagen geben und viele Tore schießen als offensiver Mittelfeldspieler. Egal ob Verein oder Nationalmannschaft, jede Mannschaft hätte gerne solch einen Spieler in ihren Reihen. Für mich ist ganz klar, dass er das größte Talent Deutschlands ist."

Auch Florian Wirtz von Bayer Leverkusen sei ein "überragender junger Spieler". "Aber Musiala ist im Moment noch einen Tick weiter. Besonders wenn man sieht, was Musiala schon alles gewonnen hat. Und er ist in seiner Mannschaft in dem Alter unumstritten und zeigt immer wieder seine Qualitäten", so Makaay.

Der Ex-Stürmer des FC Bayern fand in dem Interview auch lobende Worte für Thomas Müller. "Solche Spieler sind sehr wichtig für eine Mannschaft - vor allem, um den jungen Spielern zu zeigen, was es bedeutet, ein solches Turnier zu bestreiten. Man sieht auch beim FC Bayern: Am Ende spielt er immer wieder", betonte der 49-Jährige.

Hier hat die Nationalmannschaft "ein Problem"

Die größte Schwäche beim DFB-Team sieht Makaay im Sturmzentrum. "Das ist in Deutschland seit mehreren Jahren ein Problem, dass ihnen ein richtiger Neuner fehlt. Es ist nicht die am besten besetzte Position von Deutschland", urteilte er.

Kai Havertz spiele beim FC Arsenal zwar gerade sehr gut, aber er sei nicht der klassische Neuner. "Vielleicht kann er diese Form mit zur EM nehmen", so Makaay, der betonte: "Am Ende hilft ein guter Neuner natürlich. Mit ihm allein gewinnst du aber kein Turnier, es muss die gesamte Mannschaft machen."