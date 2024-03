BVB-Star zum FC Bayern? Insider gibt Update

IMAGO/UWE KRAFT

BVB-Leihspieler Ian Maatsen (M.) steht beim FC Bayern auf dem Zettel

Der vom FC Chelsea ausgeliehene Ian Maatsen überzeugte in seinen bisherigen Auftritten im Trikot von Borussia Dortmund (meist) auf ganzer Linie. Es verdichten sich die Anzeichen, dass auch der FC Bayern den BVB-Leistungsträger auf dem Zettel hat.

"Das ist noch nicht heiß, aber Maatsen ist einer der Kandidaten auf der Schattenliste des Rekordmeisters", erklärte Transfer-Experte Florian Plettenberg von "Sky" in der Sendung "Transfer Update - Die Show". Maatsens Leihvertrag beim BVB läuft am Ende der Saison aus. Sein Vertrag bei Chelsea soll eine Ausstiegsklausel beinhalten, in Höhe von 35 bis 40 Millionen Euro. Zumindest zu diesem Preis dürfte der BVB beim 22 Jahre alten Niederländer jedoch nicht zuschlagen.

Der FC Bayern wiederum bereitet sich immer intensiver auf den Abgang von Alphonso Davies vor, den es wohl zu Real Madrid zieht. BVB-Leihspieler Maatsen spielt in den Gedankenspielen der Bosse an der Säbener Straße aber wohl nur eine untergeordnete Rolle.

"Erneut bestätigt" sei, dass Theo Hernández von der AC Milan "die Nummer eins" auf der Liste der möglichen Davies-Nachfolger sei, berichtete Plettenberg. "Er kann den klassischen Linksverteidiger geben. Man traut ihm in München aber auch zu, als linker Schienenspieler zu agieren, sollte ein Trainer kommen, der die Dreierkette präferiert", so der Journalist.

BVB-Star, 100-Mio.-Profi und weiterer Kandidat auf Liste des FC Bayern

Hernández dürfte allerdings deutlich teurer als Maatsen werden. Sogar von einer 100-Millionen-Euro-Forderung Milans war zuletzt in italienischen Medien die Rede.

Neben dem BVB-Profi sowie Hernandez soll sich der FC Bayern weiter auch mit Miguel Gutiérrez vom FC Girona beschäftigen. Der Marktwert des 22-jährigen Spaniers wird auf rund 20 Millionen Euro taxiert, er wäre also eine vergleichsweise günstige Lösung.

In der Davies-Frage wird es beim FC Bayern wohl noch in dieser Woche zu einer Entscheidung kommen. Der Klub soll dem Kanadier eine Deadline gesetzt haben. Er soll sich demnach jetzt zu einer Verlängerung bekennen oder wird im Sommer verkauft.