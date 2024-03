Weiterer Klub offenbar heiß auf Nübel

IMAGO/Christian Schroedter

Alexander Nübel ist vom FC Bayern an den VfB Stuttgart verliehen

Die Leihe von Alexander Nübel an den VfB Stuttgart endet im Sommer. Der Torhüter kehrt Stand jetzt zum FC Bayern zurück. Das Interesse am Schlussmann nimmt derweil offenbar weiter zu.

Laut "Sky" ist die AS Rom auf Nübel aufmerksam geworden.

Der Vertrag von Rui Patrício läuft aus. Der 36 Jahre alte Portugiese wurde zuletzt von Mile Svilar als Nummer eins abgelöst. Die Roma könnte nach der laufenden Saison wohl einen Umbruch zwischen den Pfosten vollziehen, Nübel soll im Zuge dessen in den Fokus gerückt sein.

Zuletzt hatte der portugiesische Radiosender "TSF" berichtet, Nübel stünde auf dem Zettel von Sporting CP. Trainer Rúben Amorim soll die fußballerischen Qualitäten des 27-Jährigen schätzen und würde sich demzufolge über eine Verpflichtung des Ex-Schalkers freuen. "Sky" bestätigt das Interesse aus Lissabon.

VfB Stuttgart gibt Hoffnung auf Verbleib nicht auf

Nübel ist in dieser Saison vom FC Bayern an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Der Keeper überzeugt in Diensten der Schwaben. Der Tabellendritte der Fußball-Bundesliga würde Nübel daher wohl gerne länger im Verein halten.

"Er ist ein super Typ. Natürlich wollen wir mit ihm weitermachen. Er ist innerhalb kürzester Zeit auch zum Publikumsliebling geworden", sagte VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle zuletzt im "Sport1"-Doppelpass.

Der Funktionär erinnerte jedoch: "Aber erstmal müssen er und Bayern München das Thema klären. Die müssen mit ihm klar sein, dann können wir mit Nübel ins Gespräch gehen. Diese Schrittfolge müssen wir leider einhalten."

Manuel Neuer beim FC Bayern gesetzt

Beim FC Bayern steht Manuel Neuer noch bis 2025 unter Vertrag. Ein Vorbeikommen am Platzhirsch gibt es vorerst voraussichtlich nicht.

"Alex Nübel ist ein wesentlicher Faktor für den Erfolg des VfB Stuttgart und macht das herausragend gut. Wir sind froh, dass er diese tolle Entwicklung beim VfB Stuttgart nimmt. Ich bin sicher, dass sich nach der EM das ein oder andere verändert und er dann auch eine absolute Rolle in der Nationalmannschaft spielen wird", erklärte Münchens Torwarttrainer Michael Rechner bei "Sky".

Nübels Arbeitspapier an der Säbener Straße ist ebenfalls bis 2025 datiert.