Transfer-Hammer? Bayern gibt Rekordangebot für Barca-Star ab

IMAGO/Jose Breton

Steht angeblich beim FC Bayern weit oben auf der Wunschliste: Barca-Star Ronald Araújo

Der FC Bayern bereitet offenbar den nächsten Hammer auf dem Transfermarkt vor. Spanischen Medien zufolge haben die Münchner dem FC Barcelona eine konkrete Offerte für Barca-Star Ronald Araújo unterbreitet. Die Rede ist von einem Angebot, das es so in der Geschichte des Rekordmeisters noch nicht gegeben hat.

Dass der FC Bayern Barca-Star Ronald Araújo weit oben auf seiner Transfer-Wunschliste hat, ist ein offenes Geheimnis. Schon im Winter versuchten die Münchner ihr Glück beim Innenverteidiger, scheiterten da aber am Veto der spanischen Verantwortlichen.

Aufgegeben hat der deutsche Rekordmeister den Poker damit aber noch nicht. Das zumindest berichtet die "Marca" am Dienstag. Dort heißt es, dass die Münchner den Katalanen bereits mitgeteilt haben, es im kommenden Sommer noch einmal versuchen zu wollen.

FC Bayern gibt Rekordangebot ab

Über einen Mittelsmann soll sogar schon eine erste Offerte an die Barca-Bosse übermittelt worden sein. Die Rede ist von einem Angebot in Höhe von sage und schreibe 100 Millionen Euro. Der FC Bayern habe diese Offerte vorab vorgelegt, damit sich der FC Barcelona konkrete Gedanken über einen Verkauf des 25-Jährigen machen könne, begründete die "Marca" den Vorstoß aus München.

Gleichwohl schreibt die Zeitung, dass es sich dabei noch nicht um ein "offizielles Angebot" handelt - daher auch der Einsatz des namentlich nicht genannten Mittelsmannes.

Sollten die genannten Zahlen stimmen und Barca einem Deal zustimmen, könnte Araújo der neue Rekordtransfer in der Münchner Vereinsgeschichte werden. Diesen Titel trägt aktuell noch Harry Kane, für den der FC Bayern im Sommer 2023 offiziell "nur" 95 Millionen Euro auf den Tisch legte.

Plant der FC Bayern keine "XXL-Investitionen"?

Ob der FC Bayern das Angebot in dreistelliger Millionenhöhe wirklich abgegeben hat, kann nur vermutet werden. "Sky" berichtete erst vor wenigen Tagen, dass der Rekordmeister in der Abwehr eigentlich keine "XXL-Investitionen" plane.

Allerdings behauptete auch der TV-Sender, dass Araújo weiter auf der Münchner Wunschliste stehe.

Geht es nach einem aktuellen "ESPN"-Bericht, so darf sich der FC Bayern durchaus Hoffnungen auf einen Vollzug machen. Zwar will Barca seinen Abwehr-Star nicht ziehen lassen, bei einem Angebot in Höhe von 100 Millionen Euro sei der chronisch klamme Klub jedoch gesprächsbereit, hieß es zuletzt beim US-Sender.