Hier läuft Deutschland vs. Niederlande im Free-TV und Stream

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

Florian Wirtz überzeugt in der Nationalmannschaft

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will gegen die Niederlade den zweiten Sieg in der laufenden Länderspiel-Phase einfahren. Wo läuft der Klassiker am Dienstagabend (20:45 Uhr) im Free-TV und Stream? sport.de liefert den Überblick.

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am Dienstagabend den nächsten EM-Härtetest. Das DFB-Team bittet nach dem überzeugenden Auswärtssieg in Frankreich (2:0) die Niederlande zum Tanz.

Bundestrainer Julian Nagelsmann plant keine großen Änderungen, wie er bereits im Vorfeld verriet. "Es geht darum, dass wir den Weg, den wir eingeschlagen haben, weitergehen", sagte der 36-Jährige vor dem Prestigeduell in Frankfurt.

Die Niederlande hatten am vergangenen Freitag mit 4:0 gegen den deutschen EM-Gruppengegner Schottland gewonnen. Die Begegnung gegen die Elftal verspricht Spannung und weniger als drei Monate vor dem Auftakt der Europameisterschaft wichtige Erkenntnisse für Nagelsmann.

Zuletzt trafen Deutschland und Holland im März 2022 aufeinander, damals gab es im Test ein 1:1. Thomas Müller hatte das DFB-Team in der 45. Minute in Führung gebracht. Steven Bergwijn erzielte Mitte des zweiten Durchgangs (68.) den Ausgleich für Oranje.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will am Dienstagabend einen Sieg einfahren, um im letzten Länderspiel vor der Kader-Bekanntgabe für die Heim-Europameisterschaft weiter Selbstvertrauen zu tanken.

Hier läuft Deutschland vs. Niederlande live im Free-TV und Stream