Leroy Sané spricht über seine Zukunft

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Leroy Sané kann sich wohl einen Verbleib beim FC Bayern vorstellen

Leroy Sané hat über seine Ziele mit dem FC Bayern für die kommende Saison gesprochen und einen Hinweis auf seine Zukunft bei den Münchnern gegeben.

"Bleiben Sie bei Bayern München?", fragte RTL-Reporter Felix Görner vor dem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande am Dienstagabend Sané ganz unverblümt und setzte hinzu: "Sagen sie ja." Gemeint war das als Versuch, Sané zu einem deutlichen Statement zu bewegen.

Dieses folgte zwar nicht ganz, dennoch gab es eine klare Tendenz. "Ich fühle mich sehr, sehr wohl, meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl", sagte der 28 Jahre alte Nationalspieler, der noch bis 2025 an den FCB gebunden ist, mit einem Lachen, wie oben im Video zu sehen ist.

Dazu fügte er an: "Ich habe einige Ziele mit dem Verein, auf jeden Fall die Champions League zu gewinnen. Diese Saison sind wir immer noch dabei. Wir wollen es noch schaffen. Nächstes Jahr haben wir ein Finale daheim, das ist wie bei der Heim-EM." Dabei könne das Team den Fans etwas "zurückschenken".

Der FC Bayern und Sané müssen in diesem Sommer eine Entscheidung treffen. Weil der Vertrag des Offensivmannes wie erwähnt in gut einem Jahr ausläuft, heißt es: Verlängern oder verkaufen. Jedenfalls, wenn Sané im Abgangsfall noch eine Ablöse einbringen soll.

FC Bayern: Tendenz zu Verbleib von Leroy Sané

Die Tendenz scheint aber Richtung Verbleib zu gehen: Bereits im Januar hatte Sané gesagt, dass man bei Vertragsverhandlungen auf einem "sehr, sehr guten Weg" sei. Der Offensivstar war im Sommer 2020 zu den Münchnern gewechselt.

Sané hatte beim Länderspiel in Österreich (0:2) nach einer Unbeherrschtheit die Rote Karte gesehen und war vom Fußball-Weltverband FIFA für drei Partien gesperrt worden. Er fehlte der DFB-Elf somit noch gegen die Niederlande und muss auch im Test gegen die Ukraine am 3. Juni in Nürnberg aussetzen.