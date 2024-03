Nagelsmanns schlechte Nachrichten für Goretzka und Co.

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Julian Nagelsmann will seinen Kader kaum noch verändern - zum Leidwesen einiger Stars des FC Bayern und des BVB

Zahlreiche etablierte Nationalspieler fehlte im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für die Länderspiele gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1), darunter Leon Goretzka vom FC Bayern oder Mats Hummels vom BVB. Bundestrainer Julian Nagelsmann sendet ein deutliches Signal an die Verschmähten.

Nach den Testspielsiegen seiner neuformierten DFB-Auswahl müssen sich viele prominente Bundesliga-Profis wohl damit abfinden, dass der EM-Zug ohne sie abfahren wird.

"Außer Frage steht: Falls alle gesund bleiben und so weiter performen, werden wir auf jeden Fall nicht zehn Spieler tauschen im Sommer", stellte Julian Nagelsmann am "RTL"-Mikrofon nach dem 2:1-Sieg gegen die Niederlande klar. Dann wurde er sogar konkreter: "Eigentlich auch nicht fünf, vielleicht ein, zwei - plus Verletzte."

Bedeutet: Für Leon Goretzka und Serge Gnabry vom FC Bayern oder für den BVB-Block um Julian Brandt, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Emre Can und Mats Hummels wird es richtig eng.

"Die Botschaft an diese Spieler ist, dass wir es jetzt gut gemacht haben und sie Vollgas geben müssen, um auf den Zug noch aufzuspringen. Am Ende müssen sie besser sein als irgendjemand, der jetzt dabei ist, in welcher Rolle auch immer. Das ist klar", so Nagelsmann.

Leroy Sané vom FC Bayern winkt EM-Nominierung

Gleichwohl hob der Bundestrainer hervor: "Die Tür ist für alle offen." Die Kader-Nominierung für die Heim-Europameisterschaft wird nach dem letzten Bundesliga-Spieltag erfolgen.

Auch an den aktuellen 23-Mann-Kader richtete Nagelsmann eine klare Botschaft. Bis zum 18. Mai sei "jeder gefordert, alles zu geben".

Rechnen muss der DFB-Coach dabei natürlich auch mit etwaigen Verletzungen seiner Auswahlspieler, die dann natürlich zwangsläufig zu Veränderungen führen würden. Andere verlieren womöglich bis zur EM "das Momentum".

Sicher mit dabei ist Flügelstürmer Leroy Sané vom FC Bayern, der in Frankfurt am Main trotz Rotsperre bei der Mannschaft war.

"Er ist außergewöhnlich gut. Er weiß, was es bedeutet, eine Heim-EM zu spielen. Er muss sich eingliedern, in diese funktionierende Gruppe. Ich bin überzeugt, dass Leroy seine Qualitäten zu hundert Prozent in den Dienst der Mannschaft stellt. Und auf die werden wir auf keinen Fall verzichten, wenn er gesund ist", sagte Nagelsmann.