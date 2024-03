"DFB-Krise zumindest für den Moment überwunden"

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Die DFB-Auswahl hat auch die Niederlande besiegt

Drei Tage nach dem überzeugenden Sieg in Frankreich (2:0) hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Frankfurt nach Rückstand einen 2:1-Erfolg gegen die Niederlande gefeiert. Ergebnisse, die zumindest hierzulande die Vorfreude auf die Heim-Europameisterschaft anfachen. Die Pressestimmen:

Deutschland:

kicker: "Mit Schwung Richtung EM: Füllkrugs Schulter sichert späten Sieg. Der DFB-Elf ist es durch zwei Siege gegen Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) gelungen, Euphorie in Richtung EM zu entfachen. In Frankfurt waren Mittelstädt und Füllkrug in den Hauptrollen."

RTL.de: "DFB-Elf begeistert auch in Pink: Sieg gegen die Niederlande! So bringt man EM-Euphorie ins Land! Zweites Spiel, zweiter Sieg! Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft schwimmt vor der Europameisterschaft im eigenen Land (14. Juni bis 14. Juli) weiter auf der Erfolgswelle: Gegen den ewigen Erzrivalen Niederlande legt das DFB-Team den nächsten Sieg nach – und bringt damit ein ganzes Land noch ein Stück mehr in EM-Stimmung!"

Bild: "Pinke Party! Jetzt sehen wir PINK für die EM! Die deutsche Nationalmannschaft dreht nach dem Sieg gegen Frankreich einen 0:1-Rückstand gegen Holland noch in einen 2:1-Erfolg – die Heim-Europameisterschaft kann kommen!"

Süddeutsche Zeitung: "Dem Sieg gegen Frankreich folgt ein Sieg gegen die Niederlande. Die Nationalelf beweist beim 2:1 in Frankfurt, dass sie dank der Handgriffe von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu Klasse und Substanz zurückgefunden hat."

Spiegel: "Die deutsche Nationalmannschaft feiert gegen die Niederlande den zweiten Sieg in Folge. Und plötzlich entsteht rund um dieses Team, das seit Jahren gegen den Bedeutungsverlust ankämpft, EM-Euphorie."

FAZ: "Schlechte Stimmung rund um die Nationalmannschaft? Das scheint lange her – nach dem 2:1 gegen die Niederlande und dem zweiten Sieg in vier Tagen könnte die EM sofort beginnen."

Niederlande:

De Telegraaf: "Ronald Koeman wird in den kommenden Wochen viel tüfteln müssen, um eine EM-Auswahl zu formen, die zumindest als Außenseiter um den EM-Titel nach Deutschland reisen kann. Wie schon gegen Schottland blieben die Niederländer auch in Deutschland weit von ihrer Topform entfernt."

Voetbal international: "Die Niederlande verlieren gegen Deutschland. Niclas Füllkrug wurde zum deutschen Matchwinner, mit einem Tor, das der sonst so hervorragende Torwart Bart Verbruggen nur knapp nicht verhindern konnte."

De Volkskrant: "Deutschland spielt viel besseren Fußball als die Niederlande, auch wenn das Ergebnis nicht schlecht ist: 2:1. Das niederländische Team unterlag am Dienstag den Deutschen, die bald zu den Favoriten bei der EM zählen werden. Und die Niederlande? Es bleibt zu hoffen, auch auf die Fitness des inzwischen verletzten Frenkie de Jong.

AD.nl: "Die Niederländer dachten einen Moment lang, sie könnten mit einem akzeptablen Unentschieden in die Europameisterschaft starten, doch ein Kopfball des eingewechselten Niclas Füllkrug bescherte den Deutschen knapp einen Zentimeter hinter der Torlinie dennoch den Sieg."

Spanien:

Marca: "Deutschland gewinnt dank Kroos-Vorlage. Das Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden in Frankfurt endete mit einem 'Geister'-Tor von Füllkrug, der nach Zuspiel von Toni Kroos nach einer Ecke mit einem Kopfball in der 85. Minute das Spiel entschied. Toni Kroos war der Kapitän einer deutschen Mannschaft, die im Allgemeinen das Spiel dominierte, mit einem guten Jamal Musiala, der die Vorlage zum 1:1 lieferte."

AS: "Kroos schenkt Deutschland Farbe. Auch die Niederlande waren nicht in der Lage, Kroos und Deutschland zu schlagen, das sich durch seine Rückkehr völlig erholt hatte und von einem EM-Mitfavoriten aufgrund seiner Geschichte zu einem Mitfavoriten aufgrund seiner eigenen Verdienste geworden ist."

Mundo Deportivo: "Deutschland setzt mit Kroos seinen Aufschwung fort: Zumindest für den Moment scheint es so, als ob Deutschland die Krise vom November mit zwei enttäuschenden Niederlagen überwunden hat."

Österreich:

Krone: "Deutschland dreht Hit gegen ÖFB-Gegner Niederlande. Der EURO-Gastgeber besiegte nach dem 2:0 über Frankreich die Niederlande am Dienstag in Frankfurt mit 2:1 und damit einen weiteren EM-Gruppengegner Österreichs."

Laola1: "Nächster Sieg! DFB-Team schlägt Niederlande: Der EURO-Gastgeber geht in Frankfurt früh in Rückstand, gewinnt am Ende aber."