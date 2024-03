Medien: Schalke-Profis fürchten Wilmots-Übernahme

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Trainer Karel Geraerts steht bei den Spielers des FC Schalke 04 angeblich weiter in der Kritik

Trainer Karel Geraerts sieht sich angesichts der prekären Tabellensituation des FC Schalke 04 immer wieder Kritik ausgesetzt - auch innerhalb der Mannschaft, wie ein Medienbericht nun aufdeckt.

Das Verhältnis zwischen Cheftrainer Karel Geraerts und den Profis des FC Schalke 04 hat Risse, ist aus einem besonderen Grund aber offenbar noch nicht völlig zerstört, wie die "Sport Bild" in ihrer neuesten Ausgabe berichtet.

Der Grund: Teile der Schalker Mannschaft befürchten dem Fachblatt zufolge, dass bei einer vorzeitigen Entlassung des Trainers der aktuelle Sportdirektor Marc Wilmots übernehmen könnte.

Ex-Profi Wilmots war erst im vergangenen Winter zum FC Schalke 04 zurückgekehrt, sein Start in Gelsenkirchen verlief nicht ohne Störgeräusche. "Sport Bild" hatte Ende Februar aus Kabinenkreisen bereits erfahren, dass Wilmots' Ton unter den Spielern als extrem harsch wahrgenommen werde.

Taktik-Vorwürfe an Schalke-Trainer Geraerts?

Unterdessen reißt die Kritik aus der Schalker Mannschaft an ihrem Coach Karel Geraerts offenbar nicht ab. Einzelne Spieler, wie Routinier Dominick Drexler, sollen die taktische Ausrichtung bereits wenige Wochen nach dem Start des Belgiers in Gelsenkirchen in den gemeinsamen Besprechungen bemängelt haben. Die in der Winterpause geführten Einzelgespräche hätten allerdings nicht für Klarheit gesorgt, noch immer üben demnach einige Spieler Kritik am Trainer, heißt es in der "Sport Bild".

Der Vorwurf: Taktische Anweisungen würden vor den Spielen viel zu kurzfristig angekündigt, die Mannschaft habe kaum Zeit, sich umzustellen.

Acht Spieltage vor dem Saisonende in der 2. Fußball-Bundesliga brennt der Baum beim FC Schalke 04 weiter lichterloh. Mit gerade einmal 30 Punkten aus 26 Partien rangiert der Traditionsklub gefährlich nahe über der Abstiegszone. Nur drei Punkte schlechter ist Eintracht Braunschweig, das derzeit auf einem direkten Abstiegsplatz steht.

Dass Karel Geraerts seinen Posten beim FC Schalke 04 zeitnah verliert, ist nach Aussage von Sportdirektor Marc Wilmots aber vorerst kein Thema. "Für mich gibt es keine Trainerdiskussion", so der 55-Jährige zuletzt: "Wir haben zu viele individuelle Fehler auf dem Platz gemacht, das ist nicht die Schuld des Trainers."