Stars von FC Bayern und BVB "werden es schwer haben"

Lothar Matthäus hat schlechte Nachrichten für die Stars von FC Bayern und BVB

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat mit seinen Kader-Entscheidungen Mut bewiesen - und ist dafür belohnt worden, sagt Lothar Matthäus im Gespräch mit RTL/ntv und sport.de. Für gleich mehrere Stars des FC Bayern und des BVB sieht er jetzt aber nur noch geringe Chancen in der Nationalmannschaft im Kampf um die EM-Tickets.

"Der Umbruch musste stattfinden", hob Rekordnationalspieler Lothar Matthäus nach dem 2:1-Testspielsieg gegen die Niederlande am Dienstagabend gegenüber RTL/ntv und sport.de hervor: "Das sind zurzeit die besten Spieler der Bundesliga-Saison, aber auch aus Spanien und England. Das sind Spieler, die ihre Form haben in ihrer Mannschaft in der Meisterschaft, im Pokal, in internationalen Wettbewerben."

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte für die Länderspielkracher gegen Frankreich (2:0) und Holland auf zahlreiche große Namen verzichtet.

So mussten der in dieser Saison formschwache Leon Goretzka und der lange verletzte Serge Gnabry vom FC Bayern ebenso von zuhause aus zusehen wie der große BVB-Block um Julian Brandt, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Emre Can und Mats Hummels. Auch Leipzig-Leihgabe Timo Werner fehlte im DFB-Aufgebot.

Hat man zu lange auf die Stamm-Nationalspieler gesetzt?

Matthäus zufolge habe man sogar "vielleicht zu lange an Spielern festgehalten, die seit eigentlich schon Wochen und Monaten Probleme hatten". Man habe jene Nationalspieler eingeladen, "weil sie irgendwie dazugehörten", so der 62-Jährige. Julian Nagelsmann hingegen habe "einen Cut gemacht, hat gesagt: Hey, in Stuttgart laufen tolle Spieler rum, also lade ich Stuttgart-Spieler ein. Diese Einladungen sind zurecht erfolgt".

Bedeutet nach Einschätzung des Weltmeisters von 1990 auch: "Alle, die jetzt nicht dabei waren – außer Leroy Sané vielleicht – werden es schwer haben." Auch der Bundestrainer hatte durchblicken lassen, dass er - sofern seine aktuellen Nationalspieler von Verletzungen verschont bleiben - nur noch wenige Änderungen vornehmen wird. Gleichwohl stehe die "Tür für alle offen".

Matthäus schwärmt von Kroos: "Der Leader, den die Mannschaft vermisst hat"

Eine Kader-Entscheidung von Nagelsmann hat sich laut Matthäus besonders gelohnt: Die Rückholaktion von Mittelfeldlenker Toni Kroos.

Er sei "der Spieler, der im Endeffekt der Hauptverantwortliche gewesen ist, dass die Spiele gewonnen worden sind", stellte der TV-Experte im Gespräch mit RTL/ntv und sport.de heraus: "In jedem Spiel eine Vorlage gegeben, Anspielpunkt. Er gibt den Mitspielern ein Gefühl der Sicherheit."

Der Regisseur von Real Madrid habe die Fähigkeit, das Spiel sowohl "schnell als auch langsamer zu machen", Kroos wisse genau, "wo der Ball hin muss. Das zeichnet Toni Kroos aus. Er hat sich diese ganze Sicherheit, dieses Selbstbewusstsein erarbeitet, er bekommt es aber auch vom Trainer".

Auf Anhieb habe sich Toni Kroos zur Führungspersönlichkeit in der neuformierten DFB-Auswahl emporgeschwungen. "Die Mannschaft spürt das. Er ist absolut der Leader, den die Mannschaft in den letzten Jahren vielleicht vermisst hat", so der Rekordnationalspieler, der Deutschland nun sogar zum "engeren Favoritenkreis" bei der bevorstehenden Europameisterschaft zählt: "Nicht nur, wegen der zwei Spiele, die sie gewonnen haben, sondern wegen der Qualität, die sie mitbringen."