Fix! BVB-Supertalent bleibt bei seinem "Herzensverein"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Kjell Wätjen hat beim BVB einen Profivertrag unterschrieben

Borussia Dortmund hat bei einem seiner Supertalente Nägel mit Köpfen gemacht und am Mittwochnachmittag eine wichtige Verlängerung verkündet: Der zentrale Mittelfeldspieler Kjell Wätjen unterschreibt einen Profi-Vertrag. Im Rahmen seiner Unterschrift betonte der 18-Jährige, derzeit bei seinem "Herzensverein" zu spielen.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft gelungen. Denn trotz aller Avancen anderer Top-Klubs konnten die Schwarz-Gelben Kjell Wätjen langfristig an sich binden. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb am Mittwoch einen Profi-Kontrakt, der bis zum 30. Juni 2028 datiert ist. Zuvor hatte Wätjen lediglich einen Fördervertrag besessen, der noch bis 2025 datiert gewesen war.

Zahlreiche andere Bundesligisten und auch der österreichische Spitzenklub RB Salzburg sollen sich in den letzten Monaten um Wätjen bemüht haben, gerade die Roten Bullen aus Österreich sollen in der nahen Vergangenheit gleich mehrfach am Teenager gebaggert haben. Ohne Erfolg, denn am Ende machte der BVB das Rennen.

"Kjell hat sich in den vergangenen Jahren toll entwickelt und sich diesen Schritt absolut verdient", sagte Sportchef Sebastian Kehl zur Verlängerung mit Wätjen, der bereits seit der U10 im BVB-Trikot aufläuft.

"In unserer U19 hat er sowohl in der Bundesliga als auch in der UEFA Youth League durch starke Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und sich kontinuierlich an den Profikader herangearbeitet. Seine Entwicklung sehen wir noch lange nicht am Ende", freute sich Kehl über die weitere Zusammenarbeit mit dem Junioren-Nationalspieler.

BVB will, dass sich Wätjen im Profi-Team etabliert

Wätjen zählte 2023 beim EM-Gewinn zum Aufgebot der deutschen U17-Nationalmannschaft. Seit dem Wintertrainingslager 2024 in Marbella gehört Wätjen regelmäßig der Trainingsgruppe von Cheftrainer Edin Terzic an.

"Uns freut es sehr, dass es uns als Verein gelungen ist, Kjell durch die sehr gute Arbeit in unserem NLZ von klein auf bis zu diesem Punkt entwickelt zu haben. Nun folgen die ersten Schritte im Herren-Fußball, und wir trauen Kjell auf jeden Fall zu, sich mit seinen Qualitäten und seiner Persönlichkeit bei unseren Profis zu etablieren", so Kehl.

Wätjen selbst zeigte sich ebenfalls überaus begeistert vom nächsten Schritt in seiner Karriere beim BVB. "Obwohl ich noch sehr jung bin, darf ich bereits viele Jahre für meinen Herzensverein spielen – und ich habe richtig Bock, dies auch in den nächsten Jahren bei den Großen zu dürfen", gab der 18-Jährige die Richtung vor.