So denkt Leroy Sané über eine Verlängerung bei Bayern

IMAGO/Markus Fischer

Bleibt Leroy Sané beim FC Bayern?

Nach seiner Stippvisite bei der Nationalmannschaft stand Leroy Sané am Mittwoch wieder beim FC Bayern auf dem Trainingsplatz, um am Wochenende ein weiteres Mal einer der entscheidenden Spieler auf dem Feld zu sein. Und geht es nach den Münchnern, dann soll das auch noch lange so bleiben, denn die Bosse wollen gern mit dem DFB-Star verlängern. Doch wie steht eigentlich Sané dazu? Ein Medienbericht hat nun eine Tendenz enthüllt.

Der FC Bayern und Leroy Sané müssen in diesem Sommer eine Entscheidung treffen. Weil der Vertrag des Offensivmannes Mitte 2025 ausläuft, heißt es branchenüblich in Kürze: Verlängern oder verkaufen. Jedenfalls, wenn Sané im Abgangsfall noch eine Ablöse einbringen soll.

Doch so weit wollen es die Verantwortlichen des Rekordmeisters gar nicht erst kommen lassen, sie wollen übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit dem 28-Jährigen langfristig verlängern.

Wie die "Münchner Abendzeitung" am Mittwoch berichtet, befinden sich die Bayern-Bosse und Sané in der Zukunftsfrage bereits im Austausch und die gute Nachricht laut dem Bericht: Sané soll einer Vertragsverlängerung offen gegenüberstehen. Der FC Bayern sei der erste Ansprechpartner des Offensivmannes, heißt es weiter. Ein Pluspunkt: Sanés gutes Verhältnis zu Ehrenpräsident Uli Hoeneß.

Allerdings, Austausch hin oder her: "Allzu sehr in die Tiefe" seien die Gespräche nach Informationen der "AZ" bislang noch nicht gegangen. Deshalb werde es auch keinen schnellen Vollzug geben.

In einem Gespräch mit "RTL" hatte sich Sané am Rande des Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande (2:1), das Sané nach seinem Besuch im DFB-Camp am Mittwochabend im Stadion in Frankfurt verfolgte, nicht komplett in die Karten schauen lassen.

Sané: Fühle mich wohl in München

"Bleiben Sie bei Bayern München?", fragte Reporter Felix Görner den 28-Jährigen vor den RTL-Kameras ganz unverblümt und setzte hinzu: "Sagen sie ja." Gemeint war das als Versuch, Sané zu einem deutlichen Statement zu bewegen.

Dieses folgte zwar nicht ganz, dennoch gab es eine klare Tendenz. "Ich fühle mich sehr, sehr wohl, meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl", sagte er mit einem Lachen, wie oben im Video (öffnet sich beim Klick ins Artikelfenster) zu sehen ist.

Dazu fügte er an: "Ich habe einige Ziele mit dem Verein, auf jeden Fall die Champions League zu gewinnen. Diese Saison sind wir immer noch dabei. Wir wollen es noch schaffen."