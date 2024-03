Real Madrid droht Termin-Problem im Mbappé-Poker

IMAGO/ Matthieu Mirville

Kylian Mbappé wird seine Zelte in Paris wohl abbrechen und zu Real Madrid wechseln

Im Transferpoker um Kylian Mbappé sind noch zwei entscheidende Fragen offen: Wann verkündet Real Madrid den Deal bzw. PSG den Abschied seines Superstars? Und wann wird der 25-Jährige mit Pauken und Trompeten im Bernabéu vorgestellt? Zumindest die Antwort auf die zweite Frage gestaltet sich durchaus kompliziert.

Bei Real Madrid ist es seit Jahren Tradition, dass die "großen" Neuzugänge einen entsprechenden Empfang bekommen. Sie werden den Fans in einer eigens inszenierten Show im Bernabéu präsentiert. Dabei richten sie einige Worte an die Fans, vollführen ein paar Kunststückchen mit dem Ball und winken fleißig in die Menge.

Auch für Kylian Mbappé ist diese Show vorgesehen. Beim Superstar wird sie jedoch noch ein Stückchen größer angelegt als üblich. Die Königlichen rechnen spanischen Medien zufolge damit, dass ihr Stadion zur Präsentation des 25-Jährigen bis auf den letzten Platz ausverkauft sein wird. Auch unzählige TV-, Radio- und Zeitungsvertreter werden vor Ort sein.

Real Madrid hat keine Zeit für die Mbappé-Vorstellung

Weil Real die Ankunft seines neuen Mega-Stars groß inszenieren will, wird die Terminfindung jedoch zu einem Problem, wie die "AS" berichtet. Der Wettkampfkalender bietet schlicht und ergreifend kein Fenster, um Mbappé vorzeitig vorzustellen.

Die Saison in der spanischen Liga endet für die Königlichen erst am 26. Mai. Am 01. Juni steigt das Finale in der Champions League. Da könnte Real durchaus dabei sein, ebenso wie Paris Saint-Germain. Bereits Ende Mai versammelt Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps zudem seine Mannschaft zur Vorbereitung auf die EM, die für die Franzosen am 17. Juni in Düsseldorf beginnt.

Dass Real Mbappé während der EM-Vorbereitung vorstellt, ist bereits jetzt ausgeschlossen. "Deschamps zu bitten, dass Mbappé das Trainingscamp für so einen hektischen Tag verlassen darf, um präsentiert zu werden, ist nicht angemessen", teilte eine dem Klub nahestehende Quelle der "AS" mit. Hinzu kommt: Der Vertrag des 25-Jährigen läuft ohnehin bis zum 30. Juni. Auch das, urteilt die Zeitung, könne zu einem Problem werden.

Bernabéu für Mbappé-Vorstellung "zu klein"

Laut "AS" ist es daher nicht ausgeschlossen, dass Mbappé womöglich erst Anfang August von seinem neuen Arbeitgeber präsentiert wird. Womöglich erst nach der Rückkehr Reals von der US-Tour. Es spreche einiges dafür, dass Mbappé erst zwei Wochen vor dem Beginn der neuen Saison erstmals das königliche Trikot tragen werde, heißt es.

Ob es so kommt, ist jedoch noch unklar. Das einzige, was bereits jetzt feststeht, fasst die "AS" zusammen, ist, dass das Bernabéu-Stadion für den Tag der Mbappé-Vorstellung "zu klein sein wird."