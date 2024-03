Geheime PSG-Offerte für Xabi Alonso enthüllt

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Xabi Alonso hat nicht nur beim FC Bayern Interesse geweckt

FC Bayern, FC Liverpool - und Paris Saint-Germain? Offenbar bemühte sich auch der französische Top-Klub um Bayer Leverkusens Erfolgscoach Xabi Alonso - allerdings bereits im vergangenen Sommer.

Damals soll es laut "Bild" eine der Öffentlichkeit bislang nicht bekannte Offerte von PSG für den 42 Jahre alten Spanier gegeben haben.

Zu Verhandlungen kam es demnach jedoch nicht: Alonso soll PSG sofort abgesagt und sich für einen Verbleib in Leverkusen entschieden haben. Anfang August 2023 verlängerte er seinen Vertrag bei der Werkself dann um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2026.

Ob Alonso diesen tatsächlich erfüllt, steht zwar in den Sternen. Eine weitere Saison bleibt er dem souveränen Bundesliga-Spitzenreiter aber auf jeden Fall treu.

An Karfreitag verkündete Alonso öffentlich seinen Verbleib bei Bayer - und damit indirekt auch die Absage an den FC Bayern und den FC Liverpool, die ihn beide gerne zur kommenden Spielzeit unter Vertrag genommen hätten.

Real Madrid statt FC Bayern? Xabi Alonsos Zukunft offen

Letzte Woche habe er ein gutes Meeting mit der Vereinsführung gehabt. "Und ich habe sie informiert, als Trainer bei Leverkusen weiterzumachen", sagte Alonso. "Mein Job ist hier definitiv noch nicht beendet und wir haben noch einiges vor." Für ihn sei Leverkusen "der richtige Ort", betonte der frühere Welt- und Europameister.

Alonso hatte Bayer am 5. Oktober 2022 auf Rang 17 übernommen. Nach schwierigen ersten Monaten war das Weiterkommen in den Playoffs zur Europa League in Monaco im Februar 2023 eine Art Initialzündung. 57 Pflichtspiele haben Bayer und Alonso seitdem absolviert. 42 davon gewannen sie, nur drei gingen verloren. In der laufenden Saison ist die Werkself noch ungeschlagen.

Wohin Alonso sein Karriereweg nach seiner Station unterm Bayer-Kreuz führen wird, ist noch völlig offen. Zuletzt wurden aber Spekulationen laut, er könnte 2025 oder 2026 seinen Ex-Klub Real Madrid übernehmen. Dort ist derzeit Carlo Ancelotti am Ruder, der mit 64 Jahren allerdings schon im Herbst seiner Trainer-Karriere angekommen ist.