Medien: FC Bayern gab Alonso Transfer-Versprechen

IMAGO/Blatterspiel

Xabi Alonso sagte dem FC Bayern ab

Bis Freitag stand Xabi Alonso auf der Trainer-Wunschliste des FC Bayern auf Platz eins. In mehreren Gesprächen versuchten die Münchner, den Spanier von einem Engagement an der Säbener Straße zu überzeugen. Am Ende scheiterten die Verantwortlichen des Rekordmeisters, obwohl sie zu großen Zugeständnissen bereit waren.

Wie genau das Angebot des FC Bayern an Xabi Alonso ausgesehen hat, kann nur spekuliert werden. Verbrieft ist allerdings, dass die Münchner mehrere Gespräche mit dem Spanier geführt haben, um ihn von einem Wechsel an die Säbener Straße zu überzeugen.

"The Athletic" berichtet in diesem Zusammenhang von großen Zugeständnissen, zu denen die Verantwortlichen des Rekordmeisters bereit gewesen wären. Dort heißt es, dass die Bayern-Bosse Alonso ein entscheidendes Mitspracherecht bei der Kader-Gestaltung eingeräumt hätten. Bedeutet: Der Spanier hätte den Kader zu großen Teilen nach seinen Wünsche formen können.

Beim FC Bayern hat der Trainer nicht das letzte Transfer-Wort

Dieses Vorgehen ist für den FC Bayern eher untypisch. Für gewöhnlich hat beim deutschen Branchenprimus nicht der Trainer das letzte Wort in Sachen Transfers, sondern der Sportchef und dessen Vorgesetzte. Eine Erfahrung, die auch Thomas Tuchel in den letzten Transferperioden machen musste.

So befinden sich einige neue Spieler im Kader, die nicht ausschließlich auf seinen expliziten Wunsch hin geholt wurden. Ein prominentes Beispiel ist Bryan Zaragoza, dessen Transfer laut "tz" vor allem von Christoph Freund eingefädelt wurde. Auf diesen "Umweg" hätten die Münchner für Alonso offenbar ein Stück weit verzichtet.

Wäre Xabi Alonso für Real Madrid eingeknickt?

Auch der FC Liverpool hatte den Leverkusen-Coach lange Zeit weit oben auf seiner Wunschliste. Mit den Reds war der Austausch laut "The Athletic" jedoch nie intensiv. Ein konkretes Angebot des Noch-Klopp-Klubs soll es zum Beispiel gar nicht gegeben haben.

Die finale Alonso-Entscheidung fiel "The Athletic" zufolge in der vergangenen Woche. Dort teilte der Trainer dem Werksklub mit, dass er bleiben werde. Simon Rolfes soll darüber nicht überrascht gewesen sein. Der Sportchef habe immer an einen Verbleib des möglichen Triple-Trainers geglaubt, heißt es.

Seine einzige Befürchtung war angeblich, dass Real Madrid kurzfristig und unerwartet vorstellig werden würde. In diesem Fall hätten sich die Alonso-Pläne auf der Zielgeraden womöglich doch noch ändern können. Dazu gekommen ist es allerdings nicht.