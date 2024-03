Weiterer Interessent für Xabi Alonso enthüllt

IMAGO/Revierfoto

Xabi Alonso stand nicht nur beim FC Bayerna auf dem Zettel

Neben FC Bayern und FC Liverpool wollte offenbar mindestens ein weiterer Klub ebenfalls gerne Erfolgscoach Xabi Alonso im kommenden Sommer von Bayer Leverkusen abwerben.

Wie das Portal "fussballtransfers.com" unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, spielte der 42 Jahre alte Spanier auch in den Gedankenspielen von Liverpools Premier-League-Konkurrent FC Chelsea eine Rolle. Demnach sei Alonso an der Stamford Bridge ein Kandidat gewesen, um zur Saison 2024/2025 den bislang weitgehend glücklosen Teammanager Mauricio Pochettino zu beerben.

Der Argentinier hatte die Blues erst im vergangenen Sommer übernommen. Aktuell belegt die Mannschaft aber nur Rang elf im englischen Oberhaus - viel zu wenig angesichts der Ambitionen und des teuren Kaders, den die neuen Besitzer um US-Milliardär Todd Boehly in den letzten Jahren zusammenstellten.

Im Poker um Alonsos Dienste hätte sich Chelsea vor diesem Hintergrund wohl eher hinten anstellen müssen, der FC Bayern und auch der FC Liverpool hätten sicherlich bessere Karten gehabt.

Der heiß umworbene Trainer denkt aber zumindest in diesem Sommer gar nicht an einen Vereinswechsel. Am Karfreitag bestätigte Alonso seinen Verbleib in Leverkusen.

FC Bayern, FC Liverpool und Co. bei Xabi Alonso aus dem Rennen

Letzte Woche habe er ein gutes Meeting mit der Vereinsführung gehabt. "Und ich habe sie informiert, als Trainer bei Leverkusen weiterzumachen", sagte der frühere Welt- und Europameister, dessen Vertrag noch bis 2026 läuft. "Mein Job ist hier definitiv noch nicht beendet und wir haben noch einiges vor." Leverkusen sei für ihn weiter "der richtige Ort."

Alonso hatte Bayer am 5. Oktober 2022 auf Rang 17 übernommen. Nach schwierigen ersten Monaten war das Weiterkommen in den Playoffs zur Fußball-Europa-League in Monaco im Februar 2023 eine Art Initialzündung.

57 Pflichtspiele hat die Werkself seitdem unter Alonsos Regie absolviert. 42 davon gewann sie, nur drei gingen verloren.