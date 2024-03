Polizei München reagiert auf angebliche Terror-Drohung

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Terror-Drohung vor FC Bayern vs. BVB

Vor dem Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB am Samstag (18:30 Uhr) kursiert eine angebliche Terror-Drohung in den sozialen Netzwerken. Die Polizei München reagiert.

Was war passiert? Ein vermeintliches Propaganda-Medium des IS hatte bereits am Freitag ein Foto veröffentlich, das die Allianz Arena zeigt, sowie zahlreiche Fans davor. Versehen ist die Collage mit einem roten Fadenkreuz, sowie einem arabischen Schriftzug.

"Die Bilder sind der Polizei München und dem LKA seit heute Nacht bekannt", teilte ein Polizei-Sprecher am Samstag gegenüber "t-online" mit. Der Post sei intensiv ausgewertet und die Lage beurteilt worden, hieß es. Aktuell gebe es keine Hinweise für eine akute Gefährdungslage.

Auch via X (vormals Twitter) meldete sich die Polizei München zu Wort. "Der Sachverhalt ist uns bekannt und wird durch uns und das LKA Bayern intensiv geprüft. Nach jetzigem Stand liegen uns keine konkreten Gefährdungserkenntnisse vor. Wir werden das Spiel mit einem erhöhten Personalansatz betreuen", hieß es dort in einem Statement.

FC Bayern vs. BVB: Personenkontrollen an U-Bahnstation

Mehreren Medien gegenüber teilte der FC Bayern auf Anfrage mit, der Verein kenne den Sachverhalt und sei in enger Abstimmung mit der Polizei.

"Bild" zufolge sind rund um die Partie FC Bayern vs. BVB aktuell rund 400 Kräfte im Einsatz.

Rund drei Stunden vor der Partie habe es an der U-Bahnstation Fröttmaning in der Nähe der Arena stichprobenartig Personenkontrollen durch die Polizei gegeben, schrieb das Boulevard-Blatt. Auf Nachfrage hätten die Beamten erklärt, es handele sich um Routinekontrollen.

Die Sorge vor IS-Terror ist seit dem Anschlag auf ein Veranstaltungszentrum in Moskau, bei dem mindestens 143 Menschen ums Leben kamen, größer geworden. Mehrere Länder erhöhten ihre Terrorwarnstufen.