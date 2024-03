Eberl: Alonso-Entscheidung "nicht mehr überraschend"

IMAGO/Ulrich Wagner

Max Eberl sucht einen Trainer für den FC Bayern

Xabi Alonso steht dem FC Bayern nicht als neuer Trainer zur Verfügung. Laut Münchens Sportvorstand Max Eberl sei die Entscheidung für einen Verbleib bei Bayer Leverkusen "nicht überraschend" gekommen. Angesprochen auf eine mögliche Rückkehr von Julian Nagelsmann blieb der 50-Jährige vage.

"Wir klopfen Trainer ab, das haben wir immer gesagt. Deswegen kam die Entscheidung in der Öffentlichkeit von Xabi für mich nicht mehr überraschend", sagte Eberl am Samstagabend im "ZDF": "Dementsprechend sind wir schon seit Längerem in anderen Richtungen unterwegs."

Der FC Bayern habe keine Absage von Alonso erhalten, "weil wir nie verhandelt haben und nie ein Angebot unterbreitet haben. Man hat abgeklopft, ob etwas möglich ist", so der 50-Jährige.

Der Erfolgscoach von Bayer Leverkusen hatte am vergangenen Freitag seinen Verbleib beim Tabellenführer der Fußball-Bundesliga bestätigt. Alonso stand übereinstimmenden Medienberichten zufolge ganz oben auf der Trainerliste des FC Bayern.

Nagelsmann-Comeback beim FC Bayern?

Die Münchner müssen sich nun nach einer anderen Lösung umschauen. Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde zuletzt immer wieder mit einer möglichen Rückkehr an die Säbener Straße in Verbindung gebracht.

"Wir sind dabei, wirklich unseren Job zu machen. Und ich weiß, dass es jeden interessiert, aber es ist noch nicht der Punkt, wo man sagen kann, man kann offensiver werden", reagierte Eberl auf die Gerüchte: "Wir checken, wir prüfen, wir sind uns klar, was wir wollen und versuchen, das umzusetzen".

Nagelsmann besitzt beim DFB noch einen Vertrag bis nach der Heim-Europameisterschaft im Sommer. Der Verband hatte während der letzten Länderspielphase angedeutet, gerne mit dem 36-Jährigen weitermachen zu wollen.

"Ich denke, dass Julian mit seinem Management zusammen sehr genau weiß, was er auf dem Tisch liegen hat. Ich weiß es nicht. Dementsprechend kann ich nichts dazu sagen", sagte Eberl über Nagelsmann.