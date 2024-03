Terzic reagiert auf Diskussionen um seine Person

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Edin Terzic ärgerte mit dem BVB den FC Bayern

Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga erstmals seit 2014 wieder beim FC Bayern gewonnen. BVB-Trainer Edin Terzic kommentierte nach dem Schlusspfiff die Diskussionen um seine Person. Lob kam von Sportdirektor Sebastian Kehl.

Auf die Frage, ob ihn die Diskussionen um seine Person berührt hätten, antwortete Terzic bei "Sky": "Nein. Es ist ziemlich schwer mit euch, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir verlieren, ist eh alles scheiße. Wenn wir gewinnen, werden uns Fragen gestellt, warum der nicht gespielt habe. Jetzt haben wir gegen die Bayern gewonnen und wir reden wieder über etwas Negatives, was in den letzten Wochen war. Wir haben einen wirklich tollen Sieg eingefahren, darüber freuen wir uns extrem."

Borussia Dortmund bezwang den FC Bayern am Samstagabend dank der Tore von Karim Adeyemi (10.) und Julian Ryerson (83.) mit 2:0. Der BVB festigte in der Fußball-Bundesliga dadurch den vierten Platz, der sicher für die Champions-League-Qualifikation reicht. Der Vorsprung auf Verfolger RB Leipzig beträgt nun drei Punkte.

"Jetzt kommen die spannenden Wochen der Saison. Am Ende der Saison werden wir sehen, ob wir unsere Ziele erreicht haben. Wenn wir es so machen wie heute, wird es schwer sein, gegen uns zu gewinnen - das muss man ganz ehrlich sagen. Für jede Mannschaft, egal ob zuhause oder auswärts", sagte Terzic.

Die Westfalen treffen im Viertelfinale der Königsklasse auf Atlético Madrid. Seine Mannschaft habe gegen den FC Bayern ihr "Champions-League-Gesicht gezeigt", so Terzic.

"Es ist so, dass wir letztes Jahr als Tabellenführer hierhin gefahren sind und seitdem haben wir in 12 Monaten fünf Bundesliga-Spiele verloren. Trotzdem haben wir häufig das Gefühl, dass wir erst fünf Spiele in diesen 12 Monaten gewonnen haben. Das ist etwas, was wir nicht kontrollieren können. Wir können nur Antworten geben, indem wir es auf dem Platz zeigen", führte der 41-Jährige aus.

Lob von BVB-Sportdirektor Kehl

Sportdirektor Sebastian Kehl freute sich unterdessen "riesig für den Trainer".

"In dem Moment wollte er es kurz genießen. Er hat so viel investiert und es war ihm so wichtig. Das Trainerteam hat großartige Arbeit geleistet. Wir wollen jetzt weitermachen in den nächsten Wochen. Wir haben noch ein paar Aufgaben vor uns und in der Champions League eine riesige Möglichkeit. Dafür brauchen wir Energie und die gibt der Trainer. Der Matchplan war großartig, es hat alles gepasst", lobte der BVB-Manager.

Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen über die Zukunft von Terzic an der Dortmunder Seitenlinie gegeben. Mit Auftritten wie gegen den FC Bayern kann der Cheftrainer letztlich die beste Eigenwerbung betreiben.