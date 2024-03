Pressestimmen: "Letzter Nagel in Kanes Bundesliga-Sarg"

IMAGO/Ulrich Wagner

Der FC Bayern unterliegt dem BVB

Borussia Dortmund feiert durch das 2:0 am Samstagabend den ersten Bundesliga-Sieg beim FC Bayern seit 2014. Die Münchner müssen sich die Meisterschaft angesichts von nun 13 Punkten Rückstand auf Bayer Leverkusen wohl endgültig abschminken. Die internationalen Pressestimmen zum deutschen "Klassiker".

DEUTSCHLAND

kicker: "Fluch gebannt: BVB gewinnt erstmals seit 2014 wieder in München. Neun Niederlagen in Folge, viele Gegentore: Lange Zeit waren Bundesliga-Auswärtsspiele in München für den BVB mit Negativerlebnissen behaftet. Bis jetzt: Fast zehn Jahre nach dem letzten Erfolg gelang dem BVB beim FC Bayern wieder ein Dreier, der auch tabellarisch extrem viel wert war - und der dem amtierenden Meister weh tat."

ntv: Borussia Dortmund raubt dem FC Bayern die letzte Titelhoffnung. Die erneute Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga gerät für den FC Bayern immer mehr außer Reichweite. Gegen Borussia Dortmund verlieren die Münchner in der eigenen Arena und haben bereits 13 Punkte Rückstand auf Bayer Leverkusen. Für den BVB endet eine fürchterliche Serie.

Der Spiegel: "Dortmund macht wohl auch die letzten Meister-Hoffnungen der Bayern zunichte. Borussia Dortmund hat das Topspiel der Bundesliga gewonnen – dank eines frühen Treffers und eines glücklosen Harry Kanes. Spitzenreiter Leverkusen führt die Tabelle nun mit wohl uneinholbaren 13 Punkten an."

Süddeutsche Zeitung: "'Glückwunsch nach Leverkusen'. Zum ersten Mal seit 2014 verliert der FC Bayern ein Heimspiel gegen Dortmund und liegt nach dem 0:2 nun schon 13 Punkte hinter Bayer Leverkusen. Trainer Thomas Tuchel ist mächtig bedient - und gratuliert Bayer Leverkusen vorzeitig zum Titel."

Bild: "BVB demütigt Bayern."

ENGLAND

The Sun: "Borussia Dortmund hat den letzten Nagel in Harry Kanes Bundesliga-Sarg geschlagen. Kane und Co. kassierten die vierte Liga-Niederlage 2024 und die erste Heimniederlage im Klassiker seit 10 Jahren und bescherten Bayer Leverkusen praktisch den Titel."

Daily Mirror: "Harry Kanes Bundesliga-Traum zerbricht nach dem Sieg von Borussia Dortmund über Bayern München."

Daily Star: "Harry Kanes Titelhoffnungen nach einem der schlimmsten Fehlschüsse seiner Karriere bei der Bayern-Niederlage beendet."

SPANIEN

AS: "Der FC Bayern vollendet die Tragödie. Durch die Niederlage im Klassiker liegen die Bayern 13 Punkte hinter Xabis Leverkusen, noch 21 Punkte sind zu vergeben. Toller Auftritt von Dortmund, das durch Tore von Adeyemi und Ryerson gewann."

Marca: "Dortmund holt sich den Klassiker, warnt Atlético und bringt Leverkusen in die Nähe des Titels."

Sport: "Dortmund stürmt die Allianz Arena gegen einen machtlosen FC Bayern."

FRANKREICH

L’Équipe: "Die Bayern verabschieden sich vom Titel."

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport: "Bayern verabschiedet sich vom Titel: jetzt -13 hinter Leverkusen."

SCHWEIZ

Blick: "BVB beendet seinen Auswärtsfluch in der Allianz Arena dank eines frühen und späten Treffers und eines bärenstarken Hummels."