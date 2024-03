BVB-Ultras abgereist: Ärger um Einlasskontrollen in München

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Der BVB-Fanblock in München war nicht so laut wie geplant

Der BVB feierte am Samstag einen beinahe historischen Sieg beim FC Bayern, musste dabei allerdings auf den lautstarken Support seiner Ultras verzichten. Diese waren vorzeitig wieder abgereist, nachdem es Ärger bei den Stadion-Einlasskontrollen gegeben hatte.

Wie die "Ruhr Nachrichten" und die "WAZ" übereinstimmend berichten, haben sich die BVB-Ultras am Samstag vorzeitig zu einer Abreise aus München entschieden - und zwar noch bevor sie überhaupt im Stadion-Innenraum waren.

Grund für diese Entscheidung waren die Einlasskontrollen. Dort wurden "zahlreiche Fan-Utensilien wie Fahnen und andere Banner von Polizei, Feuerwehr und Ordnungsdienst nicht zugelassen", schreiben die "Ruhr Nachrichten". Bei der "WAZ" heißt es, dass besagte Utensilien den Richtlinien "nicht entsprochen" hätten.

Die anschließende Abreise der Dortmunder Ultras sei dann ohne weitere Vorkommnisse vonstatten gegangen, teilten die Schwarz-Gelben mit. Vom FC Bayern gab es dazu bis Sonntagmorgen noch keine Stellungnahme.

BVB feiert wichtigen Sieg beim FC Bayern

Durch ihre vorzeitige Abreise verpassten die BVB-Ultras einen beinahe schon historischen Sieg ihrer Mannschaft. Zum ersten Mal seit 2014 holten die Schwarz-Gelben einen Dreier in München, dazu im Kampf um die Champions-League-Qualifikation noch einen außerordentlich wichtigen.

Gleichzeitig war der 2:0-Erfolg auch noch hochverdient. Die Gäste aus dem Ruhrgebiet hatten die offensiv einfallslosen Münchner über weite Teil der Partie im Griff und setzten immer wieder empfindliche Nadelstiche. Karim Adeyemi und Julian Ryerson veredelten zwei davon und erzielten die entscheidenden Treffer.

Die Dortmunder setzten mit dem Sieg ihre beeindruckende Serie fort: Die Mannschaft von Edin Terzic gewann in München bereits das vierte Ligaspiel in Folge. Im gesamten Kalenderjahr kassierte das Team in 13 Pflichtspielen lediglich eine einzige Niederlage. Der FC Bayern steht 2024 dagegen schon bei fünf Pflichtspiel-Niederlagen.