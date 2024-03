Martínez-Mama war für Wechsel zu Real Madrid

IMAGO/Simon Holmes

Javi Martínez spielte neun Jahre beim FC Bayern

Im Sommer 2012 wechselte Javi Martínez von Athletic Bilbao zum FC Bayern. Seine Familie wünschte sich dagegen ein Engagement bei Real Madrid, wie der Mittelfeld-Abräumer in einem Interview verraten hat.

"Ein großer Teil" seiner Familie komme aus Madrid, erklärte Martínez gegenüber der Sportzeitung "as". "Abgesehen von meiner Mutter sind auch mein Onkel und meine Tante Madrid-Fans", so der 35-Jährige.

Seine Mutter habe ihm "immer noch nicht verziehen", dass er nicht zu Real Madrid gewechselt ist. "Sie sagt mir immer, dass sie mich gerne in Weiß gesehen hätte, aber es ist nicht dazu gekommen. Sie hat mir oft gesagt, dass sie mich gerne in Madrid und an der Universität sehen würde, und ich habe beides nicht getan", führte Martínez mit einem Augenzwinkern aus.

Der Weltmeister von 2010 wechselte 2012 von Athletic Bilbao zum FC Bayern. Die Münchner überwiesen damals rund 40 Millionen Euro an die Basken - zu diesem Zeitpunkt Vereinsrekord.

Javi Martínez: FC Bayern hat "sehr stark auf mich gesetzt"

Der FC Bayern habe "sehr stark auf mich gesetzt. Madrid hat nie ein offizielles Angebot gemacht", verriet Martínez.

Der defensive Mittelfeldspieler entwickelte sich in den darauffolgenden Jahren zur Münchner Klublegende, gewann unter anderem zweimal die Champions League. 2021 zog der Spanier nach Katar weiter, wo er immer noch aktiv ist.

"Sowohl meine Familie als auch ich sind so glücklich, dass meine Frau, wenn ich mit ihr über die Pläne spreche, gar nicht mehr weg will", sagte Martínez über seine Zeit im Wüstenstaat.

Der ehemalige Bayern-Star weiter: "Es ist unbestreitbar, dass das Niveau der Liga nicht mit dem eines großen europäischen Wettbewerbs vergleichbar ist und dass es weniger Spiele gibt, wofür meine Knie sehr dankbar sind. Sowohl im Fußball als auch in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft investiert dieses Land sehr viel und wächst jeden Tag."