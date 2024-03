Schonungslose Experten-Kritik am FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der FC Bayern verliert Bayer Leverkusen aus den Augen

Der FC Bayern sucht nach dem schwachen Auftritt gegen den BVB nach Antworten. Die Münchner müssen sich nach der 0:2-Heimpleite deutliche Experten-Kritik anhören.

"Es war enttäuschend, auf jeden Fall", monierte Steffan Effenberg den Auftritt des FC Bayern im "Sport1-Doppelpass". Der Ex-Profi sprach von einem "herben Schlag" für die Münchner.

Der FC Bayern habe sich kein Selbstvertrauen für das Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Arsenal (9./17. April) holen können, resümierte der 55-Jährige.

Der Titel-Zug in der Bundesliga ist durch das 0:2 gegen Borussia Dortmund am Samstagabend wohl endgültig abgefahren. Spitzenreiter Bayer Leverkusen ist um 13 Punkte enteilt.

Effenberg sieht die Schuld beim FC Bayern nicht allein bei Thomas Tuchel. "Das eine ist der Trainer, aber man muss dann auch mal die Spieler hinterfragen", forderte der TV-Experte.

"Wie das zweite Trainingsspiel in Belek"

"11Freunde"-Chefredakteur Philipp Köster übte ebenfalls deutliche Kritik am deutschen Rekordmeister. "Der FC Bayern hat ja noch ein bisschen was vor und will in der Champions League weiterkommen. Man hatte das Gefühl, da war keine Mannschaft auf dem Platz, die unter Spannung stand. Das wirkte ein bisschen so wie das zweite Trainingsspiel in Belek und nicht wie der Klassiker", so der Journalist.

Der FC Bayern suchte nach der ersten Bundesliga-Heimpleite gegen den BVB seit 2014 ebenfalls nach Erklärungen.

"Das war mein erster German Classico, und dafür war es mir einfach zu wenig. Zu wenig Energie, zu wenig Wille", klagte Sportvorstand Max Eberl.

"Die Einstellung ist unerklärlich. Es hat von der ersten bis zur letzten Minute an allem gefehlt", schimpfte Kimmich bei "Sky".

"Es ist offensichtlich extrem schwer für uns, mit dem richtigen Biss und Leidenschaft Spiele anzugehen", rätselte Tuchel, der den FC Bayern am Saisonende verlässt.