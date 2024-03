Nagelsmann-Comeback beim FC Bayern? Effenberg zweifelt

IMAGO/Ulrich Wagner

Stefan Effenberg analysiert die Trainersuche des FC Bayern

Die Trainersuche des FC Bayern bleibt eine komplizierte. Xabi Alonso hält Bayer Leverkusen für mindestens eine weitere Saison die Treue. Roberto De Zerbi lässt seine Zukunft bei Brighton & Hove Albion offen. Und Julian Nagelsmann? Der Bundestrainer wird mit einer Rückkehr nach München in Verbindung gebracht. Stefan Effenberg ist von dem Gedankenspiel nicht wirklich überzeugt.

"Ich habe mit dieser Idee ein bisschen Probleme", sagte Effenberg im "Sport1-Doppelpass". "Er war Trainer bei Bayern München. Es gab Gründe, weshalb man ihn auch rausgeschmissen hat." Nagelsmann musste an der Säbener Straße im März 2023 seinen Hut nehmen. Der 36-Jährige ist bis nach der Europameisterschaft im Sommer an den DFB gebunden.

Man müsste Nagelsmann zunächst die Frage stellen, "bist du überhaupt bereit, wieder dahin zu gehen, wo du vor einem Jahr rausgekickt wurdest?", merkte der TV-Experte an. "Also ich bezweifle, dass es noch einmal zu dieser Konstellation kommt", fügte Effenberg hinzu.

"Was wollen sie da unten sehen?"

Xabi Alonso hatte sich kürzlich öffentlich zu Bayer Leverkusen bekannt. Roberto De Zerbi steht weit oben auf der Kandidatenliste an der Säbener Straße. Der Italiener ließ seine Zukunft bei Brighton & Hove Albion zuletzt offen. Ralf Rangnick (Nationaltrainer Österreichs) und Roger Schmidt (Benfica) werden aktuell ebenfalls als Kandidaten auf die Nachfolge von Thomas Tuchel gehandelt.

"Für mich stellt sich die Frage: Was wollen sie da unten sehen? Was wollen sie für einen Typ Mensch, für einen Typ Trainer für die Mannschaft?", sagte Markus Babbel im "Doppelpass". Das Thema "Leadership" sei für ihn "entscheidend", so der ehemalige Profi des FC Bayern.

"Warum war Ottmar Hitzfeld so erfolgreich? Warum war Jupp Heynckes so erfolgreich? Warum war Hansi Flick so erfolgreich? Nicht weil sie die Taktik-Gurus waren. Sie haben es eben geschafft, diese Mannschaft zu formen, dass jeder mitzieht und dabei ist", analysierte Babbel mit Bezug auf einige Ex-Trainer des FC Bayern.